Ночная воздушная атака. В Хмельницкой области работала ПВО, были взрывы

Военные объявили около трех часов ночи о ракетной опасности на юге Украины, а также об угрозе применения противником дронов-камикадзе для воздушных атак.

Кроме того, жителей Одессы призвали срочно отправляться в укрытия из-за угрозы применения войсками РФ крылатых ракет типа "Калибр".

В Хмельницкой области раздались взрывы

Как заявили в Хмельницкой областной военной администрации (ОВА), в регионе слышны звуки взрывов.

"Работает ПВО! Оставайтесь в укрытиях! Берегите себя и своих близких!" - говорится в объявлении.

Отмена тревог

Около 03:20 в командовании ВС заявили об отмене опасности для южных областей.

Кроме того, военные сообщили об отбое угрозы ударных БПЛА в центральных областях

Также в 03:25 тревога была отменена и в Хмельницкой области. Однако в Днепропетровской - еще нет.

Карта воздушных тревог в Украине ночью 27 июля

Воздушные атаки РФ

Российские оккупанты продолжают наносить по городам Украины воздушные удары. Так, 26 июля, была объявлена масштабная воздушная тревога, а связана она была с пуском крылатых ракет россиян при помощи авиации из района Каспийского моря, а также с попыткой атаки гиперзвуковыми ракетами "Кинжал" с истребителей МиГ-31К.

После этого в сети появились сообщения о взрывах в Хмельницкой области. В ОВА подтвердили только работу систем противовоздушной обороны в регионе.

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, что целью атаки российских оккупантов стал район Староконстантиновки Хмельницкой области.

Как рассказал позже командующий Воздушными силами ВСУ генерал-лейтенанта Николай Олещук, ПВО уничтожила 36 воздушных целей: 3 крылатых ракеты "Калибр"; 33 крылатые ракеты Х-101/Х-555.

Поздно вечером в Хмельницкой ОВА сообщили, что россияне нанесли удар по области 4 ракетами Х-47 "Кинжал". В результате сбития силами ПВО ВСУ вражеских целей обломки упали в ряде населенных пунктов региона.