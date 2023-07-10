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Угроза пусков ракет. В ряде областей объявлена воздушная тревога

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Киевская область, Понедельник 10 июля 2023 11:12
Угроза пусков ракет. В ряде областей объявлена воздушная тревога Фото: в ряде областей объявлена воздушная тревога из-за угрозы пусков ракет с Ту-22м3 (mvs.gov.ua)
Автор: Мария Кучерявец

В ряде областей Украины сегодня объявили воздушную тревогу. Военные предупреждают об угрозе пусков вражеских ракет с самолетов Ту-22м3.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.

По состоянию на 11:12, карта воздушных тревог выглядит так:

Угроза пусков ракет. В ряде областей объявлена воздушная тревога

Что известно об угрозе

По информации Воздушных сил ВСУ, зафиксирован вылет 4-х вражеских бортов Ту-22м3 с аэродрома Шайковка Калужской области РФ.

"Ракетная опасность в областях, где объявлена воздушная тревога! Угроза пусков крылатых ракет с самолетов Ту-22м3! Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги!" - призывают военные.

В ОП призывают не игнорировать тревогу

"Внимательно относимся к тревогам", - пишет руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

Напомним, что этой ночью оккупанты нанесли удар по Николаеву. Предварительно, враг бил баллистикой, применив ракету "Искандер-М". Известно о по меньшей мере одном раненом человеке.

Также сегодня российская армия обстреляла авиабомбами место раздачи гуманитарной помощи в Орехове Запорожской области. В результате чего четыре человека погибли, а еще 13 получили ранения.

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