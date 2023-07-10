Загроза пусків ракет. В низці областей оголошена повітряна тривога

В низці областей України сьогодні оголосили повітряну тривогу. Військові попереджають про загрозу пусків ворожих ракет із літаків Ту-22м3.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мапу повітряних тривог.

Станом на 11:12 мапа повітряних тривог виглядає так:

Що відомо про загрозу

За інформацією Повітряних сил ЗСУ, зафіксовано виліт 4-х ворожих бортів Ту-22м3 з аеродрому Шайковка Калузької області РФ.

"Ракетна небезпека в областях, де оголошена повітряна тривога! Загроза пусків крилатих ракет з літаків Ту-22м3! Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги!" - закликають військові.

В ОП закликають не ігнорувати тривогу

"Уважно ставимося до тривог", - пише керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

Нагадаємо, що цієї ночі окупанти завдали удару по Миколаєву. Попередньо, ворог бив балістикою, застосувавши ракету "Іскандер-М". Відомо про щонайменше одну поранену людину.

Також сьогодні російська армія обстріляла авіабомбами місце роздачі гуманітарної допомоги в Оріхові Запорізької області. Внаслідок чого четверо людей загинули, а ще 13 отримали поранення.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.