ua ru
Пн, 10 липня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Загроза пусків ракет. В низці областей оголошена повітряна тривога

Новость на русском →
Київська область, Понеділок 10 липня 2023 11:12
Загроза пусків ракет. В низці областей оголошена повітряна тривога Фото: в низці областей оголошена повітряна тривога через загрозу пусків ракет із Ту-22м3 (mvs.gov.ua)
Автор: Марія Кучерявець

В низці областей України сьогодні оголосили повітряну тривогу. Військові попереджають про загрозу пусків ворожих ракет із літаків Ту-22м3.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мапу повітряних тривог.

Станом на 11:12 мапа повітряних тривог виглядає так:

Загроза пусків ракет. В низці областей оголошена повітряна тривога

Що відомо про загрозу

За інформацією Повітряних сил ЗСУ, зафіксовано виліт 4-х ворожих бортів Ту-22м3 з аеродрому Шайковка Калузької області РФ.

"Ракетна небезпека в областях, де оголошена повітряна тривога! Загроза пусків крилатих ракет з літаків Ту-22м3! Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги!" - закликають військові.

В ОП закликають не ігнорувати тривогу

"Уважно ставимося до тривог", - пише керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

Нагадаємо, що цієї ночі окупанти завдали удару по Миколаєву. Попередньо, ворог бив балістикою, застосувавши ракету "Іскандер-М". Відомо про щонайменше одну поранену людину.

Також сьогодні російська армія обстріляла авіабомбами місце роздачі гуманітарної допомоги в Оріхові Запорізької області. Внаслідок чого четверо людей загинули, а ще 13 отримали поранення.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ракети воздушная тревога ракетный удар
NEWS
Чи будуть гарантії та запрошення? Усі розклади для України за день до саміту НАТО
Чи будуть гарантії та запрошення? Усі розклади для України за день до саміту НАТО
DAILY
Андрій Смирнов: Реєстр олігархів не на часі, поки в країні війна і люди втрачають заводи
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Андрій Смирнов: Реєстр олігархів не на часі, поки в країні війна і люди втрачають заводи