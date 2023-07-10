Загроза пусків ракет. В низці областей оголошена повітряна тривога
В низці областей України сьогодні оголосили повітряну тривогу. Військові попереджають про загрозу пусків ворожих ракет із літаків Ту-22м3.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мапу повітряних тривог.
Станом на 11:12 мапа повітряних тривог виглядає так:
Що відомо про загрозу
За інформацією Повітряних сил ЗСУ, зафіксовано виліт 4-х ворожих бортів Ту-22м3 з аеродрому Шайковка Калузької області РФ.
"Ракетна небезпека в областях, де оголошена повітряна тривога! Загроза пусків крилатих ракет з літаків Ту-22м3! Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги!" - закликають військові.
В ОП закликають не ігнорувати тривогу
"Уважно ставимося до тривог", - пише керівник Офісу президента Андрій Єрмак.
Нагадаємо, що цієї ночі окупанти завдали удару по Миколаєву. Попередньо, ворог бив балістикою, застосувавши ракету "Іскандер-М". Відомо про щонайменше одну поранену людину.
Також сьогодні російська армія обстріляла авіабомбами місце роздачі гуманітарної допомоги в Оріхові Запорізької області. Внаслідок чого четверо людей загинули, а ще 13 отримали поранення.
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