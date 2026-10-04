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Угроза новой войны? Пакистан и Индия обменялись обвинениями из-за убийств на границе

00:26 04.10.2026 Вс
2 мин
aimg Эдуард Ткач
Угроза новой войны? Пакистан и Индия обменялись обвинениями из-за убийств на границе Фото: Индия отвергла обвинения (Getty Images)
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Пакистан заявил, что в субботу вызвал временного поверенного в делах Индии, чтобы выразить протест против убийства двух пакистанских мирных жителей сотрудниками индийской пограничной службы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

"Сотрудники пограничной службы применили неспровоцированную смертоносную силу против безоружных мирных жителей", - говорится в заявлении МИД Пакистана и уточняется, что инцидент произошел в пятницу 2 октября.

Также в МИД сказали, что "категорически отвергают любые попытки представить погибших как диверсантов", призвали Индию "немедленно провести прозрачное и заслуживающее доверия расследование инцидента, принять соответствующие дисциплинарные и юридические меры в отношении лиц, признанных виновными, и официально сообщить о результатах".

Индия, в свою очередь, вызвала временного проверенного в делах посольства Пакистана, чтобы выразить своей протест, и "категорически отвергла" обвинения, выдвинутые правительством Пакистана

"Этот инцидент наглядно демонстрирует повторяющуюся схему трансграничного перемещения вооруженных наркосиндикатов, действующих из Пакистана", - сказано в заявлении.

Также Индия потребовала от властей Пакистана принять "надлежащие меры по исправлению ситуации".

Что еще важно знать об Индии и Пакистане

Отметим, что отношения между странами, которые с момента обретения независимости в 1947 году пережили четыре крупные войны, остаются напряженными с тех пор, как вооруженное столкновение в прошлом году поставило их на грант нового конфликта. Причиной стало убийство 26 человек, в основном индийских туристов, в контролируемой Индией части Кашмира.

По итогу индийская сторона назвала инцидент террористическим актом и обвинила Пакистан в причастности, однако Исламабад это отрицает.

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