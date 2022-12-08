RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Угроза новых атак: в ISW объяснили, почему Россия долго не использовала "Шахеды"

Фото: Россия может вернуться к массированным атакам дронами (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Российские силы, вероятно, модифицировали иранские беспилотники для работы в более холодных погодных условиях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Аналитики прогнозируют, что в ближайшие недели войска РФ увеличат использование иранских дронов против Украины в поддержку своей кампании против критической инфраструктуры.

Эксперты отмечают, что российские силы все больше полагаются на системы вооружения иранского производства из-за истощения арсенала высокоточного оружия российских вооруженных сил.

Напомним, Россия несколько недель не использовала для ударов по Украине иранские дроны-камикадзе. По предположению военных, это связано не столько с морозами, сколько с окончанием партии снабжения дронами из Ирана.

Однако, 6 декабря, российские войска ночью атаковали Днепропетровскую область 8 дронами типа Shahed-136. Защитники сбили все вражеские беспилотники.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
дрониенергетики