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В Израиле полмиллиона человек вышли на протесты против судебной реформы

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Воскресенье 12 марта 2023 08:24
В Израиле полмиллиона человек вышли на протесты против судебной реформы Фото: в Израиле на антиправительственные митинги вышли 500 тысяч человек (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

В субботу, 11 марта, более 500 тысяч израильтян вышли на антиправительственные протесты по всей стране. Это самые массовые протесты в истории Израиля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

Рекордное количество людей вышли на улицы в Хайфе, а еще около 200 тысяч присоединились в Тель-Авиве. Митинги продолжаются уже 10 дней и проводят против намерений правительства радикально изменить судебную систему.

Правительство Израиля планирует оказать существенное влияние на процесс отбора судей и ограничить право Верховного суда принимать решения, противоречащие воле исполнительной и законодательной ветвей власти.

Оппозиция убеждает, что эта реформа ослабит демократию в стране, но новоизбранное правительство убеждает, что действует в интересах избирателей. Протесты продолжаются и люди требуют сохранения независимости судебной системы и защиты демократических ценностей.

Напомним, в январе этого года Верховный суд Израиля блокировал назначение Арье Дери министром здравоохранения и внутренних дел. Он считается приверженцем действующего премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

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