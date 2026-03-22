Угроза для Европы или блеф? В Британии оценили ракетные возможности Ирана

Британский министр кабинета министров Стив Рид заявил, что Британия не имеет подтверждений способности Ирана атаковать ракетами европейские страны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
По его словам, пока отсутствуют какие-либо разведданные, которые бы подтверждали такие атакующие возможности Тегерана.
"Мы не видим никаких доказательств того, что Иран нацелен на Европу или хотя бы имеет возможности для таких ударов", - отметил Рид.
Заявление британского министра прозвучало на фоне сообщений со стороны Израиля о том, что иранские ракеты потенциально могут достигать Европы. В частности, речь идет о Лондоне, Париже и Берлине.
Несмотря на отсутствие подтверждений угрозы для ЕС, ситуация на Ближнем Востоке стремительно обостряется. В частности, Иран запускал ракеты в сторону военных объектов США и Великобритании, в частности базы на острове Диего-Гарсия.
Reuters пишет, что это стало одним из свидетельств сигналов того, что дальность иранских ракет может увеличиваться.
В Лондоне также дистанцировались от заявлений президента США Дональда Трампа - Бессент отметил, что Британия не хочет втягиваться в конфликт и выступает за деэскалацию.
"Мы не хотим эскалации и будем работать с партнерами, чтобы снизить напряжение. Дональд Трамп выступает сам за себя", - подчеркнул он.
Напомним, издание The Times со ссылкой на собственные источники написало, что Иран способен достать своими ракетами до западноевропейских столиц. Две ракеты, запущенные Тегераном по британской военной базе в Диего-Гарсии, стали предупредительным сигналом для Европы
Армия обороны Израиля подтвердила, что ракета смогла преодолеть около 4000 км. Первая ракета была перехвачена американским кораблем, вторая упала после пролета около 3200 км.