Угроза ядерного взрыва: что делать, если ребенок во время аварии оказался не дома
Если на момент ядерного взрыва ваш ребенок был в учебном заведении, он должен оставаться там в укрытии с остальными детьми. Даже если школа или сад в пятиминутном доступе от дома, не нужно выходить из укрытия и забирать ребенка, потому что это точно навредит здоровью.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Dovidka.info.
"Это навредит вам, потому что на улице вы можете подвергнуться радиационному воздействию, вашему ребенку, а также другим детям и учителям или воспитателям, которые находятся в укрытии школы или садика", - говорится в сообщении.
Как отмечается, согласно нормам безопасности, помещения для укрытия должны загерметизироваться изнутри, чтобы туда не попадать вредные вещества извне. Родители, пришедшие с улицы, могут переносить на одежде радиоактивную пыль, или она вместе с воздухом может попасть в помещение, где скрываются дети.
Поэтому выйти наружу означает подвергать опасности не только себя, но и детей и персонал. В случае аварии с выбросом или ядерного взрыва в любом здании безопаснее, чем на улице.
"Для того, чтобы иметь уверенность, что школа или сад готовы к любым сценариям, мы рекомендуем вам убедиться заранее, что тамошнее укрытие защитит вашего ребенка от радиации в случае ядерного взрыва. А также убедиться, что ваш ребенок готов к такому сценарию", - отмечают специалисты.
Для этого нужно:
- Убедиться, что у учителей (воспитателей) и дирекции школы или сада есть план действий на случай ядерного взрыва. Они должны действовать согласно общим правилам поведения в такой чрезвычайной ситуации. Правила здесь.
- Если дирекция заведения не проинформировала вас об этом, вы должны договориться заранее с другими родителями и учителем, что в случае ядерного взрыва двери укрытия, где находятся дети - не будут открывать, пока не было разрешения от органов власти.
Это значит, что прийти и унести ребенка оттуда, пока нет официальных объявлений, что угроза прошла - будет невозможно. Объясните им, что лишнее открытие дверей укрытия и допуск туда родителей, пришедших с улицы - навредит детям.
- Убедитесь, что укрытие адаптировано к нахождению там в условиях ядерной опасности. Есть ли у администрации школы соответствующие документы, акты проверки контролирующих органов, свидетельствующие о том, что укрытие - пригодное. Кроме этого - акт ГСЧС о том, что помещение в удовлетворительном санитарном и противопожарном состоянии.
Некоторые заведения имеют специальные противорадиационные укрытия или более надежные хранилища - герметичные. Однако при отсутствии таких допускается пребывание в простейших укрытиях, но в которых соблюдены следующие требования (их соблюдение вы можете проверить сами):
- располагается в подвальном (подземном) помещении, на цокольном или первом этаже (при условии обеспечения ограждающими строительными конструкциями), в основном здании школы или не далее, чем 100 метров от нее. Рядом не должно быть резервуаров с опасными химическими, легковоспламеняющимися, горючими и взрывоопасными веществами, водопроводными и канализационными магистралями;
- укрытие снабжено электропитанием, искусственным освещением, системами водопровода и канализации. При отсутствии должно быть помещение для установки выносных баков;
- не должно быть никаких проемов в стенах, кроме дверей. Если есть другие - должны быть заложены мешками с песком или грунтом, бетонными блоками или кирпичом;
- в укрытии должно быть не менее двух эвакуационных выходов. Для укрытий вместимостью до 50 человек допускается один выход;
- через укрытия не должны проходить водопроводные, канализационные или другие магистрали;
- входы должны закрываться усиленными дверями из негорючих материалов (металлическими или деревянными, обитыми железом) или защитными экранами (каменными, кирпичными, железобетонными) на высоту не менее 1,7 м;
- в укрытии должна быть вентиляция;
- емкость укрытия - не менее 1 метра на человека.
- Поскольку укрытие должно быть рассчитано на пребывание там детей не менее 48 часов, проверьте, есть ли там перечень вещей, которые должна обеспечить администрация учебного заведения:
Если не все вещи есть, проконтролируйте вместе с другими родителями, чтобы их приобрели или найдите и принесите сами.
- места для сидения (лежания): стулья, скамейки или кровати, спортивные маты, карематы;
- теплые одеяла или спальники;
- полиэтиленовые пакеты;
- армированный скотч для герметизации помещения;
- тряпки и влажные салфетки;
- вода для очищения тела, предметов, поверхностей от радиационной пыли;
- питьевая вода в расчете один человек/2 л в сутки;
- запас консервов и сублимированной пищи;
- контейнеры для продовольствия;
- плотно закрывающиеся баки для нечистот (для неканализованных зданий и сооружений);
- резервное искусственное освещение (электрические фонари, свечи, керосиновые лампы);
- огнетушители;
- аптечка со средствами предоставления неотложной медицинской помощи;
- Запас таблетированного йодида калия на максимальное планируемое количество детей и персонала в укрытии: младенцы от рождения до 1 месяца - 16 мг на человека,
- дети (от 1 месяца до 3 лет) - 32 мг, дети (от 3 до 12 лет) - 62,5 мг на человека,
- подростки (от 12 до 18 лет), беременные, кормящие матери и взрослые (до 40 лет) - 125 мг на человека, взрослым от 40 лет йодная профилактика обычно не нужна. Правила йодопрофилактики здесь.
- респираторы FFP2 и FFP3 в расчете на максимальное количество детей, вмещающих хранилище;
- средства связи и оповещения (телефон, радиоприемник на батарейках с КХ/CХ диапазоном на случай отсутствия связи и тока, интернет, рекомендуется установка Wi-Fi устройств);
- инструменты (лопаты штыковые и совковые, ломы, топоры, пилы, ножовки и т.п.).
- Сложите тревожный рюкзак для своего ребенка, в нем должны быть: бутылка чистой воды; питательные батончики или снеки в герметичных упаковках;
заметка от родителей, в которой указан ФИО ребенка, контактные данные родителей и ближних родственников (имена, телефоны, адреса); телефон (по возможности), зарядное устройство и павербанк; индивидуальный набор необходимых лекарств, респираторы (запас на несколько дней); комплект сменного белья и одежды; спальник, если ими не обеспечивает заведение; любимая игрушка или вещь. Остальные вещи в соответствии с возрастом ребенка (подгузники, детское питание).
Важно! Чтобы не нагружать ребенка тяжелыми вещами каждый раз, когда он идет в школу или садик, договоритесь с администрацией или учителем (воспитателем), чтобы эти вещи хранились в заведении, но в быстром доступе, чтобы их можно было быстро брать во время тревоги.
- Обязательно предупредите медицинского работника школы или садика, учителей (воспитателей) или администрацию, если ваш ребенок имеет нарушение функционирования щитовидной железы или аллергию на йодид калий! В укрытии им может понадобиться йодопрофилактика, но только после официального указания ГСЧС или органов власти в необходимости!
- Проговорите с ребенком, что в случае ядерной угрозы он будет оставаться в укрытии с другими детьми. Не устрашайте ребенка, но и не приукрашайте события. Объясните, что это важно для того, чтобы переждать опасность. Убедите его, что как только опасность пройдет, вся ваша семья снова будет вместе.
- Также важно проговорить этот сценарий со всеми членами вашей семьи.
Если вы не уверены в безопасности пребывания вашего ребенка в укрытии учебного заведения в случае ядерного взрыва - тогда решение, будет ли ваш ребенок учиться офлайн, пока есть такая угроза - вы принимаете по своему усмотрению.
В зависимости от ситуации органы местного самоуправления или администрация заведения могут принять решение о временном прекращении очного формата обучения в вашей школе.
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