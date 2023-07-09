Угроза ядерного взрыва: что делать, если ребенок во время аварии оказался не дома

Если на момент ядерного взрыва ваш ребенок был в учебном заведении, он должен оставаться там в укрытии с остальными детьми. Даже если школа или сад в пятиминутном доступе от дома, не нужно выходить из укрытия и забирать ребенка, потому что это точно навредит здоровью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Dovidka.info .

"Это навредит вам, потому что на улице вы можете подвергнуться радиационному воздействию, вашему ребенку, а также другим детям и учителям или воспитателям, которые находятся в укрытии школы или садика", - говорится в сообщении.

Как отмечается, согласно нормам безопасности, помещения для укрытия должны загерметизироваться изнутри, чтобы туда не попадать вредные вещества извне. Родители, пришедшие с улицы, могут переносить на одежде радиоактивную пыль, или она вместе с воздухом может попасть в помещение, где скрываются дети.

Поэтому выйти наружу означает подвергать опасности не только себя, но и детей и персонал. В случае аварии с выбросом или ядерного взрыва в любом здании безопаснее, чем на улице.

"Для того, чтобы иметь уверенность, что школа или сад готовы к любым сценариям, мы рекомендуем вам убедиться заранее, что тамошнее укрытие защитит вашего ребенка от радиации в случае ядерного взрыва. А также убедиться, что ваш ребенок готов к такому сценарию", - отмечают специалисты.

Для этого нужно:

Убедиться, что у учителей (воспитателей) и дирекции школы или сада есть план действий на случай ядерного взрыва . Они должны действовать согласно общим правилам поведения в такой чрезвычайной ситуации. Правила здесь.

. Они должны действовать согласно общим правилам поведения в такой чрезвычайной ситуации. Правила Если дирекция заведения не проинформировала вас об этом, вы должны договориться заранее с другими родителями и учителем, что в случае ядерного взрыва двери укрытия, где находятся дети - не будут открывать, пока не было разрешения от органов власти.

Это значит, что прийти и унести ребенка оттуда, пока нет официальных объявлений, что угроза прошла - будет невозможно. Объясните им, что лишнее открытие дверей укрытия и допуск туда родителей, пришедших с улицы - навредит детям.

Убедитесь, что укрытие адаптировано к нахождению там в условиях ядерной опасности. Есть ли у администрации школы соответствующие документы, акты проверки контролирующих органов, свидетельствующие о том, что укрытие - пригодное. Кроме этого - акт ГСЧС о том, что помещение в удовлетворительном санитарном и противопожарном состоянии.

Некоторые заведения имеют специальные противорадиационные укрытия или более надежные хранилища - герметичные. Однако при отсутствии таких допускается пребывание в простейших укрытиях, но в которых соблюдены следующие требования (их соблюдение вы можете проверить сами):

располагается в подвальном (подземном) помещении, на цокольном или первом этаже (при условии обеспечения ограждающими строительными конструкциями), в основном здании школы или не далее, чем 100 метров от нее. Рядом не должно быть резервуаров с опасными химическими, легковоспламеняющимися, горючими и взрывоопасными веществами, водопроводными и канализационными магистралями; укрытие снабжено электропитанием, искусственным освещением, системами водопровода и канализации. При отсутствии должно быть помещение для установки выносных баков; не должно быть никаких проемов в стенах, кроме дверей. Если есть другие - должны быть заложены мешками с песком или грунтом, бетонными блоками или кирпичом; в укрытии должно быть не менее двух эвакуационных выходов. Для укрытий вместимостью до 50 человек допускается один выход; через укрытия не должны проходить водопроводные, канализационные или другие магистрали; входы должны закрываться усиленными дверями из негорючих материалов (металлическими или деревянными, обитыми железом) или защитными экранами (каменными, кирпичными, железобетонными) на высоту не менее 1,7 м; в укрытии должна быть вентиляция; емкость укрытия - не менее 1 метра на человека.

Поскольку укрытие должно быть рассчитано на пребывание там детей не менее 48 часов, проверьте, есть ли там перечень вещей, которые должна обеспечить администрация учебного заведения:

Если не все вещи есть, проконтролируйте вместе с другими родителями, чтобы их приобрели или найдите и принесите сами.

места для сидения (лежания): стулья, скамейки или кровати, спортивные маты, карематы; теплые одеяла или спальники; полиэтиленовые пакеты; армированный скотч для герметизации помещения; тряпки и влажные салфетки; вода для очищения тела, предметов, поверхностей от радиационной пыли; питьевая вода в расчете один человек/2 л в сутки; запас консервов и сублимированной пищи; контейнеры для продовольствия; плотно закрывающиеся баки для нечистот (для неканализованных зданий и сооружений); резервное искусственное освещение (электрические фонари, свечи, керосиновые лампы); огнетушители; аптечка со средствами предоставления неотложной медицинской помощи; Запас таблетированного йодида калия на максимальное планируемое количество детей и персонала в укрытии: младенцы от рождения до 1 месяца - 16 мг на человека, дети (от 1 месяца до 3 лет) - 32 мг, дети (от 3 до 12 лет) - 62,5 мг на человека, подростки (от 12 до 18 лет), беременные, кормящие матери и взрослые (до 40 лет) - 125 мг на человека, взрослым от 40 лет йодная профилактика обычно не нужна. Правила йодопрофилактики здесь. респираторы FFP2 и FFP3 в расчете на максимальное количество детей, вмещающих хранилище; средства связи и оповещения (телефон, радиоприемник на батарейках с КХ/CХ диапазоном на случай отсутствия связи и тока, интернет, рекомендуется установка Wi-Fi устройств); инструменты (лопаты штыковые и совковые, ломы, топоры, пилы, ножовки и т.п.).

Сложите тревожный рюкзак для своего ребенка, в нем должны быть: бутылка чистой воды; питательные батончики или снеки в герметичных упаковках;

заметка от родителей, в которой указан ФИО ребенка, контактные данные родителей и ближних родственников (имена, телефоны, адреса); телефон (по возможности), зарядное устройство и павербанк; индивидуальный набор необходимых лекарств, респираторы (запас на несколько дней); комплект сменного белья и одежды; спальник, если ими не обеспечивает заведение; любимая игрушка или вещь. Остальные вещи в соответствии с возрастом ребенка (подгузники, детское питание).

Важно! Чтобы не нагружать ребенка тяжелыми вещами каждый раз, когда он идет в школу или садик, договоритесь с администрацией или учителем (воспитателем), чтобы эти вещи хранились в заведении, но в быстром доступе, чтобы их можно было быстро брать во время тревоги.

Обязательно предупредите медицинского работника школы или садика, учителей (воспитателей) или администрацию, если ваш ребенок имеет нарушение функционирования щитовидной железы или аллергию на йодид калий! В укрытии им может понадобиться йодопрофилактика, но только после официального указания ГСЧС или органов власти в необходимости!

Проговорите с ребенком, что в случае ядерной угрозы он будет оставаться в укрытии с другими детьми . Не устрашайте ребенка, но и не приукрашайте события. Объясните, что это важно для того, чтобы переждать опасность. Убедите его, что как только опасность пройдет, вся ваша семья снова будет вместе.

. Не устрашайте ребенка, но и не приукрашайте события. Объясните, что это важно для того, чтобы переждать опасность. Убедите его, что как только опасность пройдет, вся ваша семья снова будет вместе. Также важно проговорить этот сценарий со всеми членами вашей семьи.

Если вы не уверены в безопасности пребывания вашего ребенка в укрытии учебного заведения в случае ядерного взрыва - тогда решение, будет ли ваш ребенок учиться офлайн, пока есть такая угроза - вы принимаете по своему усмотрению.

В зависимости от ситуации органы местного самоуправления или администрация заведения могут принять решение о временном прекращении очного формата обучения в вашей школе.