Угроза из Беларуси: Литва усиливает контроль над небом и активизирует ПВО

Исполняющий обязанности министра обороны Литвы Владислав Кондратович заявил об усилении контроля над воздушным пространством страны после серии инцидентов с неизвестными объектами, чтобы минимизировать риски для безопасности.

Усиление контроля над воздушным пространством

Владислав Кондратович сообщил, что полиция и армия будут активнее сотрудничать для предотвращения проникновения в страну воздушных объектов, запускаемых из Беларуси. В случае обнаружения таких объектов определенные зоны сразу же будут закрываться.

"Как только заметят в воздушном пространстве летящий объект, можно будет закрыть соответствующую зону. Вся Литва разделена на 24 зоны, поэтому в течение 10 минут можно закрыть конкретную зону и принять меры", — сказал он.

Глава оборонного ведомства не стал раскрывать детали конкретных мер, подчеркнув, что это делается для безопасности и чтобы не предоставлять информацию потенциальным злоумышленникам.

Использование элементов ПВО и разведки

По словам Владислава Кондратовича, применяются различные элементы противовоздушной обороны и разведки, что позволяет быстро реагировать на потенциальные угрозы. При этом прямых военных действий у границы не планируется.

"Сможем использовать определенные элементы ПВО, разведки, это дает быстрый результат. Но если вы представляете, что мы сегодня поставим пушку у границы и будем стрелять, то этого не будет", — подчеркнул он.

Инциденты с воздушными шарами

Как сообщает Reuters, в воскресенье аэропорт Вильнюса был временно закрыт после обнаружения нескольких объектов, идентифицированных как вероятные гелиевые шары. Это уже четвертый подобный случай за неделю.

Литовские власти связывают появление этих объектов с контрабандистами, перевозящими сигареты, но также обвиняют в продолжающихся инцидентах режим Лукашенко, который, по их мнению, не препятствует использованию воздушного пространства для подобных действий.