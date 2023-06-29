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Угроза баллистики. В Украине объявлены воздушные тревоги в ряде областей

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Четверг 29 июня 2023 01:22
Угроза баллистики. В Украине объявлены воздушные тревоги в ряде областей Фото: в Украине в некоторых областях звучат сигналы воздушной тревоги (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Воздушные тревоги были объявлены в ряде областей Украины ночью 29 июня на фоне угрозы вражеских ударов баллистическими ракетами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командование Воздушными силами ВСУ в Telegram.

Сначала сигналы об угрозе воздушных атак зазвучали в Запорожской области. Позже тревоги также объявили во многих других регионах.

Как предупредили военные, существует угроза применения российскими оккупантами баллистического вооружения для ударов по Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской и Донецкой областях.

"Не игнорируйте сигналы тревоги - направляйтесь в укрытие!" - призвали в ВС.

Угроза баллистики. В Украине объявлены воздушные тревоги в ряде областей

Карта воздушных тревог в Украине ночью 29 июня

Взрывы

Отметим, что на фоне объявленных тревог стали появляться сообщения о звуках взрывов в некоторых областях, что может быть результатом работы противовоздушной обороны.

Также стало известно, что в Запорожье прозвучали взрывы ночью. Предварительно, для атаки по городу войска РФ использовали комплекс С-300, сообщают местные паблики.

Отмена тревог

Около половины второго ночи стали появляться сообщения об отмене воздушных тревог. В частности, отмену подтвердили и в Воздушных силах.

Угроза баллистики. В Украине объявлены воздушные тревоги в ряде областей

Карта воздушных тревог в Украине ночью 29 июня

Российские воздушные атаки

Войска РФ не прекращают наносить ракетные и дроновые удары по городам Украины. Как отметила пресс-секретарь Сил обороны юга Наталья Гуменюк, в РФ пополнили свои запасы, в том числе и по беспилотникам, поэтому массированные атаки врага, в частности, будут повторяться.

Напомним, что в ночь на 26 июня, оккупанты устроили комбинированную атаку по Одессе, использовав ракеты "Калибр" и дроны-камикадзе. Два "Калибра" были сбиты на подлете к прибрежной зоне украинскими силами ПВО.

Во вторник, 27 июня, российские военные обстреляли Кременчугский район Полтавской области ракетами Х-22.

Кроме того, захватчики в тот же вечер нанесли ракетные удары по Краматорску, ударив с С-300 по кафе в центре города. В результате этой атаки в Краматорске было ранено более 60 человек, погибли 811 человек, среди них трое детей.

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