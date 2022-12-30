Атаки дронов по Киеву и работа ПВО. В КГВА обратились к киевлянам

Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую военную администрацию ( КГВА ).

Жителей и гостей столицы призывают оставаться в укрытиях, не подходить к окнам и дождаться отмены воздушной тревоги.

"Причина тревоги та же - угроза атаки дронов", - передали в пресс-службе КГВА.

Также в администрации напомнили, что российские оккупанты часто используют иранские дроны-камикадзе для ударов по объектам критической инфраструктуры, военным объектам и возможно индустриальным помещениям.

Обновлено 02.38

Сообщается о работе противовоздушной обороны в столице.

"Киев! Работает ПВО! Сохраняйте спокойствие! До отбоя воздушной тревоги находитесь в укрытиях!" – говорится в сообщении.

В киевских пабликах пишут, что по предварительной информации зафиксировано успешное сбитие беспилотника оккупантов.

Обновлено 02:44

Вражеская атака фиксируется кроме столицы также в Киевской области, сообщает в Telegram глава областной военной администрации Алексей Кулеба.

"Киевская область! Атака дронами. Находитесь в укрытиях и безопасных местах до завершения сигнала воздушной тревоги. Позаботьтесь о себе и близких. Ни в коем случае не фиксируйте работу военных!" - пишет чиновник.