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Атаки дронов по Киеву и работа ПВО. В КГВА обратились к киевлянам

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Киев, Пятница 30 декабря 2022 02:36
Атаки дронов по Киеву и работа ПВО. В КГВА обратились к киевлянам Фото: в КГВА предупредили киевлян об угрозе атаки вражеских дронов (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

В Киеве ночью 30 декабря объявлена воздушная тревога, сохраняется угроза очередных вражеских атак ударными беспилотниками. Работают системы противовоздушной обороны.

Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую военную администрацию (КГВА).

Жителей и гостей столицы призывают оставаться в укрытиях, не подходить к окнам и дождаться отмены воздушной тревоги.

"Причина тревоги та же - угроза атаки дронов", - передали в пресс-службе КГВА.

Также в администрации напомнили, что российские оккупанты часто используют иранские дроны-камикадзе для ударов по объектам критической инфраструктуры, военным объектам и возможно индустриальным помещениям.

Обновлено 02.38

Сообщается о работе противовоздушной обороны в столице.

"Киев! Работает ПВО! Сохраняйте спокойствие! До отбоя воздушной тревоги находитесь в укрытиях!" – говорится в сообщении.

В киевских пабликах пишут, что по предварительной информации зафиксировано успешное сбитие беспилотника оккупантов.

Обновлено 02:44

Вражеская атака фиксируется кроме столицы также в Киевской области, сообщает в Telegram глава областной военной администрации Алексей Кулеба.

"Киевская область! Атака дронами. Находитесь в укрытиях и безопасных местах до завершения сигнала воздушной тревоги. Позаботьтесь о себе и близких. Ни в коем случае не фиксируйте работу военных!" - пишет чиновник.

Ранее сообщалось, что ночью 30 декабря в Черкассах после сигналов воздушной тревоги послышался звук взрыва. Перед этим поздно ночью из-за атак дронов противника взрывы звучали в Запорожье, а также сообщалось о работе ПВО над Никополем. Позже стало известно, что ВСУ ночью сбили в небе над Днепропетровской и Запорожской областями еще 10 вражеских ударных дронов.

Напомним, 29 декабря после десятой массированной ракетной атаки российских оккупантов 40% жителей Киева остались без электроэнергии. При этом в "Укрэнерго" рассказали о состоянии энергосистемы после атаки и отметили, что РФ не достигла поставленных целей.

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