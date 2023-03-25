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Угроза атак остается высокой. Сколько "Калибров" россияне держат в Черном море

Фото: угроза ракетных атак россиян по Украине остается на высоком уровне (5ua)
Автор: Мария Кучерявец

Российские войска уменьшили количество ракетоносителей на боевом дежурстве в Черном море. Но при этом угроза атак все же остается высокой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Оперативного командования "Юг".

По данным украинских военных, корабельная группировка врага в Черном море к утру уменьшена до 10 единиц, надводные ракетоносители заведены в пункты базирования.

Указано, что в Черном море на боевом дежурстве сейчас находятся 2 подводных ракетоносителя, общий залп "Калибров" - до 8 .

"Угроза ракетных атак остается на высоком уровне. Продолжаем боевую работу и отслеживание вражеской авиации", - добавляют в командовании.

Напомним, ранее в КГВА предупредили, что российские оккупанты не отказались от своей тактики массированного обстрела украинских городов, поэтому риск очередного удара остается реальным.

По информации ГУР МО, российские войска не способны вести массированные ракетные атаки по Украине чаще, чем дважды в месяц.

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