Угроза атак по подстанциям АЭС: эксперт объяснил последствия и сроки восстановления
Ракетные удары по подстанциям украинских АЭС могут привести к снижению генерации электроэнергии на несколько дней и в после улучшения погоды ситуация с энергоснабжением существенно не улучшится.
Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал директор энергетических программ "Центра Разумкова" Владимир Омельченко.
"Существенное улучшение в таком случае ожидаю с начала марта, когда будет теплее и заработают солнечные электростанции более мощно", - отметил Омельченко.
Эксперт считает, что в случае повреждений подстанций на АЭС генерация с них может уменьшиться на 2 -10 дней из-за сетевых ограничений. Срок восстановительных работ будет зависеть от точности попаданий и объемов разрушений объектов.
Еще одним риском он считает серьезные аварии реакторов вследствие мгновенного изменения режимов работы.
Вместе с этим, эксперт подчеркнул, что россияне уже осуществляли подобные атаки в июле 2024 года.
Омельченко также отметил, что уровень защиты трансформаторов второго инженерного уровня на АЭС достаточно надежный и имеет 98% эффективности.
Россия может ударить по украинским АЭС
Напомним, ранее Главное управление разведки Минобороны Украины сообщило, что Россия рассматривает возможность ударов по украинским АЭС, стремясь заставить Киев подписать капитуляционные условия для завершения войны. В планах Кремля - полностью оставить Украину без света и тепла.
Украина уже поделилась разведывательной информацией с партнерами, предупреждая о потенциально катастрофических последствиях этих атак.
Министр иностранных дел Андрей Сибига призвал МАГАТЭ и ведущие государства мира, которые ценят ядерную безопасность, выразить четкие предупреждения Москве, чтобы заставить ее отказаться от таких безрассудных планов.