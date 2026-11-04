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Заигрывания с РФ закончились: эксперт рассказал, как победа демократов изменит политику США

11:27 04.11.2026 Ср
2 мин
aimg Валерий Ульяненко aimg Роман Кот
Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)

После победы демократов на выборах в Конгресс, вероятно, ограничатся контакты США с Россией.

Об этом в комментарии РБК-Украина сказал исполнительный директор Центра прикладных политических исследований "Пента" Александр Леонов.

"Мы можем сейчас спорить, будет ли восстановлена помощь Украине и в каких объемах. Тем не менее, главное следствие, о котором можно четко говорить, - заигрывания с Россией больше не будет. Очевидно, возможности, например, для Путина говорить с Трампом о каких-то общих экономических проектах через Дмитриева, я думаю, будут падать. И потому этот трек, скорее всего, будет сворачиваться", - отметил Леонов.

По его словам, возможно, Конгресс начнет давление на Россию из-за законодательных инициатив на фоне длительных ударов России по украинской энергетике и убийствам гражданского населения.

"Например, что еще не задействовано: я бы хотел, чтобы уже сейчас с двухпартийным представительством в будущем Конгрессе и Сенате говорил украинский посол, (если бы он был) о признании России государством-спонсором терроризма", - подчеркнул Леонов.

Конгресс также станет сдерживающим фактором, если Трамп начнет новый раунд войны с Ираном. Возобновление боевых действий, по словам эксперта, возможно как акт отчаяния со стороны президента США, но вопрос в том, решится ли он на это.

"В принципе, эскалация возможна. Но проблема в том, что, например, на эту же войну нужны дополнительные деньги. И получит ли Трамп эти деньги даже в этом Конгрессе? Давайте вспомним, что республиканцы заявили: если Трамп будет продолжать заигрывание с Россией через дизель и так далее, то они просто не проголосуют за это", - подчеркнул Леонов.

Выборы в США

Напомним, по результатам прошедших 4 ноября 2026 года промежуточных выборов Демократическая партия получила большинство в обеих палатах Конгресса США.

В частности, демократы получили 227 мест в Палате представителей необходимых для большинства 218, а в Сенате - 54 мандата против 42 у республиканцев.

Отметим, что президент США Дональд Трамп уже признал результаты голосования и заявил о готовности сотрудничать с демократами.

В то же время, американский лидер дал понять, что не намерен идти на уступки в вопросах, с которыми не соглашается. Он также напомнил о президентском праве вето, которое позволяет блокировать законопроекты, принятые Конгрессом.

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