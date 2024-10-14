Обострение между КНДР и Южной Кореей может быть связано с выборами в США, - политолог

Он напомнил, что еще летом были слухи о попытках России усложнить положение президента США Джо Байдена и косвенно Камалы Харрис на предстоящих президентских выборах в ноябре.

"Они не заинтересованы в большой войне, но хотели бы спровоцировать символический конфликт на границе между Кореями. Чтобы показать слабость демократов. Чтобы дать аргумент Трампу (экс-президенту США Дональду Трампу - ред.), мол, если бы он был президентом, войны бы не было, а при Байдене "идет одна война за другой". Такой вариант я не исключаю", - рассказал Фесенко.

Но, как обратил внимание политолог, возможен только показательный конфликт, но не масштабная война, которая не нужна союзникам Пхеньяна.