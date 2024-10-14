Обострение между КНДР и Южной Кореей может быть связано с выборами в США, - политолог

Россия при помощи обострения конфликта между Северной Кореей и Южной Кореей может попытаться повлиять на выборы в США. Но Москве не нужна масштабная война.
Об этом в комментарии РБК-Украина заявил глава Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко.
Он напомнил, что еще летом были слухи о попытках России усложнить положение президента США Джо Байдена и косвенно Камалы Харрис на предстоящих президентских выборах в ноябре.
"Они не заинтересованы в большой войне, но хотели бы спровоцировать символический конфликт на границе между Кореями. Чтобы показать слабость демократов. Чтобы дать аргумент Трампу (экс-президенту США Дональду Трампу - ред.), мол, если бы он был президентом, войны бы не было, а при Байдене "идет одна война за другой". Такой вариант я не исключаю", - рассказал Фесенко.
Но, как обратил внимание политолог, возможен только показательный конфликт, но не масштабная война, которая не нужна союзникам Пхеньяна.
Напомним, еще на прошлой неделе Пхеньян начал активно угрожать Сеулу "вооруженным конфликтом". Причиной стали листовки с "клеветой", которые, по версии КНДР, распространяли южнокорейские дроны.
Также Северная Корея привела в состояние готовности артиллерию на границе с Южной Кореей.
Более детально о ситуации на Корейском полуострове - в материале РБК-Украина.
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