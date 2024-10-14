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Обострение между КНДР и Южной Кореей может быть связано с выборами в США, - политолог

Фото: кандидаты в президенты США Дональд Трамп и Камала Харрис (Getty Images)
Автор: Иван Носальский, Данила Крамаренко

Россия при помощи обострения конфликта между Северной Кореей и Южной Кореей может попытаться повлиять на выборы в США. Но Москве не нужна масштабная война.

Об этом в комментарии РБК-Украина заявил глава Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко.

Он напомнил, что еще летом были слухи о попытках России усложнить положение президента США Джо Байдена и косвенно Камалы Харрис на предстоящих президентских выборах в ноябре. 

"Они не заинтересованы в большой войне, но хотели бы спровоцировать символический конфликт на границе между Кореями. Чтобы показать слабость демократов. Чтобы дать аргумент Трампу (экс-президенту США Дональду Трампу - ред.), мол, если бы он был президентом, войны бы не было, а при Байдене "идет одна война за другой". Такой вариант я не исключаю", - рассказал Фесенко. 

Но, как обратил внимание политолог, возможен только показательный конфликт, но не масштабная война, которая не нужна союзникам Пхеньяна. 

 

Конфликт между КНДР и Южной Кореей

Напомним, еще на прошлой неделе Пхеньян начал активно угрожать Сеулу "вооруженным конфликтом". Причиной стали листовки с "клеветой", которые, по версии КНДР, распространяли южнокорейские дроны.

Также Северная Корея привела в состояние готовности артиллерию на границе с Южной Кореей.

Более детально о ситуации на Корейском полуострове - в материале РБК-Украина.

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