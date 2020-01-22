Загороднюк виступив за скорочення терміну армійської служби

Міністр оборони Андрій Загороднюк заявив, що термін призову до армії варто було б скоротити й залучати до неї ширші верстви населення. Про це він заявив в інтерв'ю “Інтерфакс-Україна”.

За його словами, якщо буде введена система, коли це буде набагато менший термін - це буде якісна підготовка, служба в бойових частинах - але не в зоні ООС, - де бійці отримають досвід.

"Якщо ми зможемо кваліфіковано це подати як абсолютно унікальний життєвий досвід, людина буде підготовлена, пояснити, що в житті це буде дуже корисно і фізично, і морально, і з точки зору підготовки, - відсоток тих, хто залишиться, буде набагато більше”, - зазначив Загороднюк.

Він виступив за те, щоб залучати широкі верстви населення до армійської служби.

"Це має бути в нашій стратегії. Політика ще напрацьовується. Готового рішення ще немає, наразі ми працюємо з Генштабом і з українськими незалежними аналітичними центрами над новою концепцією. У тому вигляді, в якому строкова служба зараз, вона не має залишатися, тому що це не працює", - додав він.

Зазначимо, термін служби в армії становить 18 місяців для призовників, які не мають вищої освіти та 12 місяців для призовників зі ступенем спеціаліста або магістра.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський видав наказ про звільнення в запас військовослужбовців строкової служби, строки проведення чергових призовів та чергові призови громадян України на строкову військову службу у 2020 році.