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Новий графік розведення сил на Донбасі обговорювалося, але до згоди сторони не дійшли, - ОБСЄ

Новини » Політика    15.10.2019 - 19:23
Новий графік розведення сил на Донбасі обговорювалося, але до згоди сторони не дійшли, - ОБСЄ
Фото: Мартін Сайдик (twitter.com/synychka)

Питання розведення сил і засобів в Золотом і Петровському були основними темами ТКГ

На черговому засіданні Тристоронньої контактної групи в Мінську, яке відбулося 15 жовтня, сторони не змогли узгодити новий графік розведення сил в Золотом і Петровському. Про це повідомив спецпредставник ОБСЄ в ТКГ Мартін Сайдик.

За його словами, ситуація з безпеки на Донбасі і питання розведення сил і засобів в Золотом і Петровському були сьогодні основними темами ТКГ та робочої групи з безпеки. Розведення сил було призначено на 7 жовтня на минулому засіданні, на цьому відновити його не вдалося.

"Тим не менше, сьогодні вони підтвердили прихильність виконання цього рішення. Сподіваюся, що в самий найближчий час ми дійсно побачимо втілення його в життя", - зазначив представник ОБСЄ.

Мартін Сайдик з жалем констатував, що "не може позитивно оцінити дотримання режиму припинення вогню, число порушень різко зросла".

"У цьому зв'язку ще раз наполегливо звертаюся до сторонам і закликаю їх, усвідомлюючи політичну і гуманітарну відповідальність перед цивільним населенням, зробити все необхідне для забезпечення сталого перемир'я", - заявив він.

Нагадаємо, засідання Тристоронньої контактної групи по Донбасу завершилося достроково, а сторони не змогли узгодити ключові питання. Мова йде про розведення сил, відновлення виплат та обмін полоненими.

Крім того, Україна назвала низку умов для виконання політичного блоку питань мінських угод, серед яких повне припинення вогню на Донбасі і розпуск "ЛДНР".

У контактній групі вимагають вивести війська з ряду населених пунктів Донбасу Україна в Мінську наполягає на повному припиненні вогню і розпуск "ЛДНР"
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