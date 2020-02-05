Загороднюк: по регіонах розіслали листи з питання відстрочки від призову 18-річним

Від Міністерства оборони направлено роз’яснювального листа на усі обласні державні адміністрації з рекомендаціями щодо проведення призовних кампаній у 2020 році. Про це повідомив міністр оборони Андрій Загороднюк на своїй сторінці у Facebook.

Загороднюк зазначив, що в листі головам призовних комісій усіх рівнів надано рекомендації, як саме розглядати питання щодо надання відстрочки від призову 18 та 19-річним юнакам.

"Тож, якщо призовники цієї вікової категорії матимуть бажання пройти військову службу в такому віці, їх буде прийнято до лав ЗСУ та інших військових формувань. Це відбуватиметься виключно за їх письмовою згодою. На час проведення призовних кампаній буде організовано надання консультацій", - йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялось, що в ході весняного призову навіть після указу президента України Володимира Зеленського на службу будуть залучатися українці у віці 20 років і старше.

Також президент Володимир Зеленський видав наказ про звільнення в запас військовослужбовців строкової служби, строки проведення чергових призовів та чергові призови громадян України на строкову військову службу у 2020 році.