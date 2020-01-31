ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Загороднюк та Помпео обговорили безпекову ситуацію в Україні

Новини » Політика     31.01.2020 - 15:31
Загороднюк та Помпео обговорили безпекову ситуацію в Україні
Фото: Андрій Загороднюк та Майк Помпео (mil.gov.ua)

Сторони також дали оцінку діям Росії у Чорному та Азовському морях

Міністр оборони України Андрій Загороднюк зустрівся з держсекретарем Сполучених Штатів Америки Майком Помпео, який 31 січня прибув з офіційним візитом до Києва. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Міноборони.

Як повідомляється, під час зустрічі сторони обговорили безпекову ситуації в Україні та перебіг операції Об'єднаних сил на Донбасі. Також було надано оцінку діям Російської Федерації у Чорному та Азовському морях та подальшій мілітаризації окупованого Криму.

Також глава українського оборонного відомства подякував США за всебічну підтримку та наголосив на важливості військової допомоги, яка була закладена в американському державному бюджеті.

Крім того, Загороднюк проінформував Помпео про реформи та зміни в оборонному секторі, які було впроваджено з метою наближення до військових критеріїв НАТО.

"Міністр оборони зазначив, що не дивлячись на виклики та загрози, у Збройних силах України продовжуються системні зміни та реформи з метою досягнення ними відповідності військовим критеріям членства в Альянсі", - розповіли у відомстві.

Нагадаємо, раніше Помпео зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським. В ході зустрічі глава держави заявив, що Україна готова розвивати нові форми партнерства з США у сфері безпеки. Київ також готовий зміцнювати свою армію за допомогою покупки американський озброєнь.

Крім того, в ході візиту в Київ Помпео запевнив у підтримці України з боку Вашингтона у боротьбі проти російської агресії.

Готовий їхати завтра: Зеленський назвав передумови для візиту в Білий дім США впевнені, що зустріч Зеленського і Трампа у Вашингтоні відбудеться
Новини України Майк ПомпеоМинистерство обороны РФ
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся