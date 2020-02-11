ru
ua

Загороднюк пояснив, чому Україна пішла на розведення військ на нових ділянках

Новини » Політика   

Наразі вирішується питання наступних ділянок розведення на Донбасі

Міністр оборони України Андрій Загороднюк пояснив, чому Україна погоджується на розведення військ у наступних трьох ділянках на лінії розмежування на Донбасі. Про це він розповів в ефірі "Свободи слова.

За його словами, розведення сил має велике гуманітарне значення.

"Перші три точки розведення, які були, вони були підписані як додаток до протоколів мінських угод і наша країна пішла на це для того, щоб виконати ці угоди, щоб дійти до наступних шляхів можливого мирного врегулювання конфлікту. Крім того, розведення в таких точках, як Золоте та особливо в Станиці Луганській, мали гуманітарний сенс. Там іде активне сполучення. З гуманітарної точки зору це для нас вигідно, як для країни, це стратегічно повністю відповідає нашим завданням", - сказав міністр.

Загороднюк наголосив, що окремі точки розведення військ на Донбасі війну не зупинять, її може зупинити тільки політичне бажання Росії виконати мінські угоди та піти з України.

Також він зазначив, що наразі вирішується питання наступних ділянок розведення і вони будуть озвучені відразу після їх погодження на рівні Тристоронньої контактної групи в Мінську

"Ми погодились під час Паризького саміту в нормандському форматі розглянути ще три точки саме з гуманітарною складовою. Наразі ці точки ще не узгоджені, тому які вони будуть ми ще точно сказати не можемо, але процес цей триває", - заявив Загороднюк.

Нагадаємо, в штабі ООС розповіли про можливі точки розведення сил на Донбасі. Зокрема, українська сторона пропонує розвести райони КПВВ "Гнутове", залізничного моста в Станиці Луганській та Новоселівки Другої, яка знаходиться біля Авдіївки.

До цього міністр оборони України Андрій Загороднюк виступив проти розведення сил по всій лінії розмежування на Донбасі.

На Донбасі під обстрілами поранили українського військового Голик: президент підписав закони, що збільшують фінансування дорожньої галузі
Читати всі новини