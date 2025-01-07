Загородний: США могут потребовать от российских элит устранения Путина

Администрация президента США Джо Байдена не ставила себе задачу сместить российского диктатора Владимира Путина. Однако этого может потребовать команда Дональда Трампа.

По его мнению, администрация Байдена принимала Путина таким, какой он есть и не планировала смещать его с должности. Таким образом США подыграли в действительности россиянам. А вот администрация новоизбранного президента США Дональда Трампа может поставить это вопрос перед российскими элитами.

"Мол, убирайте этого психа, как вы его будете выбирать - мы не знаем, а вообще потом будет разговор. До этого времени мы даем Украине все, что нужно. Может быть такая ситуация. Более того, Трамп такой, что может еще дать вообще приказ на ликвидацию Путина. Потому что Трамп за свою каденцию нарушил такое негласное правило", - сказал Загородний.

Он напомнил о ликвидации американцами командующего элитным иранским спецподразделением Касема Сулеймани.

Эксперт также напомнил и одно из заявлений избранного Трампом спецпредставителя по Украине Кита Келлога о том, что Россия будет обязана восстанавливать Украину за свои средства. А это фактически репарация, это унижение для россиян.

Он также считает, что вопрос деоккупации Украины может не подниматься до тех пор, пока Путин у власти.

"Перевожу с дипломатического что это означает. Элитам российским говорится: уважаемые, или вы убираете психа сейчас и платите столько то, или рано или поздно этот псих все равно сдохнет по естественным причинам или каким-то образом он исчезает, платить будете больше, все равно все вернете. То есть их ставят на вилку," - заявил эксперт.

План Трампа по завершению войны в Украине

Дональд Трамп заявлял о намерении быстро завершить войну России против Украины и обещал сделать это в течение первых 24 часов своего президентства.

Как сообщает Reuters, сейчас рассматриваются три ключевых сценария прекращения войны. Их предлагают спецпредставитель Кит Келлог, избранный вице-президент Джей Ди Вэнс и бывший и.о. главы разведки Ричард Греннел. Основная идея всех вариантов - заморозить конфликт за текущей линией разграничения.