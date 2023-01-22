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Загнали в ловушку с помощью "Краба". ВСУ показали, как уничтожили оккупантов возле Бахмута

Фото: ВСУ показали, как уничтожили оккупантов возле Бахмута Донецкой области (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Украинские десантники продолжают уничтожать оккупантов возле Бахмута Донецкой области. На этот раз россиян удалось загнать в ловушку с помощью самоходной установки "Краб", затем врага уничтожили.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Десантно-штурмовые войска (ДШВ) ВСУ.

"Беспилотные летательные аппараты 71-й отдельной егерской бригады ДШВ ВС Украины заметили скопление живой силы противника в районе Бахмута", - говорится в сообщении.

Как рассказывают военные, координаты мгновенно передали бригадной минометной батарее и самоходной установке "Краб".

"Взрывы 155-миллиметровых снарядов загнали кафиров в посадку, а там уже их ждали пристрелянные нашими минометчиками сектора", - добавляют в ДШВ.

Позже посадку зачистили штурмовые подразделения украинских десантников.

Как сообщалось, за минувшие сутки ВСУ уничтожили десятки единиц вражеской техники и ликвидировали еще 600 оккупантов.

Напомним, авиация ВСУ нанесла 14 ударов по районам сосредоточения оккупантов и 3 - по позициям зенитно-ракетных комплексов противника. Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 2 района сосредоточения захватчиков.

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