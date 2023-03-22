Погиб водитель "скорой", 20 человек в больнице: последствия атаки в Киевской области

"Три погибших, 7 человек травмированы в результате попадания беспилотников в здание общежития одного из районов Киевской области. Первые взрывы прогремели около 3 ночи, далее последовал еще ряд", - написал Небитов.

По его словам, полиция и экстренные службы эвакуировали более 200 человек. Одна часть здания общежития была практически полностью разрушена, начался пожар.

"Более 20 человек были доставлены в больницу. Судьба еще 5 человек неизвестна. Работники ГСЧС и полиция сейчас помогают ликвидировать последствия разрушений", - информирует Небитов.

Также правоохранители уточняют, что среди трех погибших есть водитель скорой медицинской помощи, который приехал на вызов. А среди раненых (их предварительно 7) есть 11-летний ребенок.

Фото: из-за атаки дронов в Киевской области доставили в больницу 20 человек (t.me/andrii_nebytov)

Напомним, что во время ночной атаки дронов россиян в Ржищеве Киевской области были частично разрушены 4-й и 5-й этажи двух пятиэтажных общежитий и трехэтажный учебный корпус профессионального лицея, где вспыхнул пожар.

Всего во время атаки россияне выпустили по Украине 21 дрон-камикадзе, из которых 16 удалось сбить.

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