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Погиб в бою: Николаю Карпюку просят посмертно присвоить звание Героя Украины

18:09 01.10.2026 Чт
2 мин
aimg Татьяна Веремеева
Погиб в бою: Николаю Карпюку просят посмертно присвоить звание Героя Украины Фото: Николай Карпюк (страница Николая Карпюка в Facebook)
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На сайте Президента Украины зарегистрировали петицию с просьбой посмертно присвоить звание Героя Украины общественному и политическому деятелю, соучредителю УНА-УНСО и бывшему политзаключенному Кремля Николаю Карпюку.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на петицию, обнародованную 30 сентября.

Ее автором является Роман Сущенко, а инициатором - общественная организация "Платформа освобождения политзаключенных".

Что известно о Николае Карпюке

Николай Карпюк был одним из основателей и руководителей УНА-УНСО. Он участвовал в акции "Украина без Кучмы", Оранжевой революции и Революции Достоинства.

В марте 2014 года Карпюк был задержан российскими спецслужбами. В 2016 году российский суд приговорил его к 22,5 годам заключения по делу, связанному с первой чеченской войной. Карпюк не признавал обвинений, а во время пребывания в российской тюрьме сообщал о пытках. Правозащитная организация "Мемориал" признала его политзаключенным.

7 сентября 2019 года Карпюка освободили во время обмена удерживаемыми лицами между Украиной и Россией. По возвращении он продолжил общественную деятельность.

После начала полномасштабного вторжения Карпюк добровольно вступил в ряды Вооруженных сил Украины. 19 сентября 2026 года он погиб в бою с российскими войсками. К моменту гибели ему было 62 года.

Какое звание просят присвоить

Автор петиции просит Президента посмертно присвоить Николаю Карпюку звание Героя Украины с удостоением ордена "Золотая Звезда".

По состоянию на 1 октября петиция набрала 283 голоса из 25 000 необходимых. До конца сбора голосов остался 91 день.

Напомним, Николай Карпюк присоединился к рядам ВСУ, когда ему уже исполнилось 60 лет, когда мобилизация осуществляется исключительно по добровольному желанию. Его знакомые отмечают несокрушимость и принципиальность мужчины.

РБК-Украина также рассказывало о гибели украинского пилота МиГ-29 Марата Мамбетова, который 1 октября выполнял боевое задание. Он наносил ракетно-бомбовые удары по позициям российских войск. Его самолет подбила вражеская ракета, пилот катапультировался, но погиб.

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