Командовал ударом по многоэтажке в Умани: СБУ объявила подозрение российскому генералу

Служба безопасности объявила подозрение российскому генерал-лейтенанту Сергею Кобылашу - командующему дальней авиацией военно-воздушных сил РФ. Он командовал ракетным ударом по многоэтажке в Умани в апреле этого года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Как установило следствие, российский генерал отдал приказ о проведении ракетных ударов по жилому многоэтажному зданию и автостоянке в Умани Черкасской области 28 апреля 2023 года.

Тогда в результате вражеского обстрела погибли 23 местных жителя, среди них - 6 детей. Также было травмировано 9 человек, а один человек до сих пор считается пропавшим без вести.

Кроме разрушенной многоэтажки значительные повреждения получили 7 близлежащих жилых домов, 6 предприятий и 70 гражданских автомобилей.

По данным следствия, оккупанты нанесли воздушный удар по городу двумя ракетами Х-101, которые были выпущены из российского тяжелого бомбардировщика ТУ-95МС.

Установлено, что Кобылаш принимает непосредственное участие в войне против Украины с первых дней полномасштабного вторжения РФ.

До этого военный преступник "отличился", когда командовал бомбардировкой гражданской инфраструктуры в Сирии и Грузии. За это получил генеральское звание и звезду "Героя России".

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили Кобылашу о подозрении по ч. 2 ст. 28 и ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны, соединенное с умышленным убийством).

Поскольку он скрывается от правосудия, продолжаются комплексные меры по привлечению его к ответственности за преступления против нашего государства.

Ракетный удар по многоэтажке в Умани 28 апреля

Напомним, во время массированного обстрела россиян 28 апреля одна из ракет попала по 9-этажке в Умани Черкасской области.

Силами спасателей, полицейских и волонтеров из-под завалов удалось спасти 17 человек. К проведению спасательных работ привлекали тяжелую технику и спецсредства.

В результате ракетных обстрелов погибли 23 человека, среди которых шестеро детей.