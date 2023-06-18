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Погиб полицейский с сыном. Появились новые подробности обстрела Сумской области

Фото: россияне обстреляли Сумскую область (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

В результате очередной атаки военных Российской Федерации в Белополье Сумской области погиб полицейский со своим 4-летним сыном.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление полиции Сумской области.

"Оперуполномоченный сектора криминальной полиции отделения полиции № 1 (г. Белополье) Сумского районного управления полиции старший лейтенант полиции Роман Бабенко погиб вместе со своим сыном сегодня в результате очередной атаки военных РФ. Ему было 38-лет, а ребенку только 4", - сообщили правоохранители.

Фото: погибший старший лейтенант полиции Роман Бабенко (facebook.com/policesumy)

По данным полиции, оккупанты из артиллерии обстреляли часть Белополья. Полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью для стражи порядка и его ребенка.

Обстрел Сумской области

Сегодня, 18 июня, приграничье Сумской области подверглось атаке со стороны российских оккупантов. В результате обстрелов погибли два человека.

Ситуация в области

В результате того, что Сумская область граничит с территорией РФ, оккупанты с первых дней полномасштабного вторжения пытались захватить ее территорию. Однако благодаря украинским военным весной в прошлом году все захваченные территории вернули под контроль Украины.

После вывода российских войск с территории области оккупанты продолжают ежедневные обстрелы приграничных территорий. Каждый день военные РФ обстреливают область из минометов и артиллерии.

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