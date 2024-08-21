Погибший подросток и 6 раненых детей: в ОВА уточнили последствия обстрела Запорожского района

В результате вчерашних обстрелов Запорожского района со стороны российских оккупантов травмы получили шестеро детей, еще один подросток погиб. Кроме того, были ранены еще три человека.

Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на Telegram -канал руководителя Запорожской областной военной администрации (ОВА) Ивана Федорова.

Так, вчера было известно о пяти пострадавших в поселке Малокатериновка в результате российского артиллерийского удара и попадания в детское кафе. Сообщалось, что среди них четверо детей: 11, 14, 15 и 17 лет и девушка, 18-ти лет. И об одном погибшем мальчике.

Сегодня утром глава ОВА рассказал, что количество пострадавших в районе стало больше.

"14-летний парень погиб, еще 6 детей травмированы - это ребята 17, 16, 15, 14 лет и девушки 10 и 11 лет. Ранения получили и 28-летний мужчина и женщины 18 и 45 лет", - рассказал чиновник.

Обстрелы Запорожской области

Также он проинформировал, что в течение суток российские захватчики 303 раза били по 12 населенным пунктам Запорожской области. В частности, враг совершил:

3 авиационных удара по Лобковому, Новоандреевке и Новодаровке,

198 беспилотников разной модификации атаковали Беленькое, Гуляйполе, Новоандреевку, Новодаровку, Роботино, Малую Токмачку, Малиновку и Полтавку,

5 обстрелов из РСЗО по Работино, Гуляйполю, Малой Токмачке и Новодаровке,

97 артобстрелов были нанесены по территории Малокатериновки, Гуляйполя, Орехова, Новоандреевки, Новодаровки, Работино, Малой Токмачки, Малиновки, Полтавки и Преображенки.

"Поступило 10 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры", - добавил глава ОВА.