Погибший подросток и 6 раненых детей: в ОВА уточнили последствия обстрела Запорожского района
В результате вчерашних обстрелов Запорожского района со стороны российских оккупантов травмы получили шестеро детей, еще один подросток погиб. Кроме того, были ранены еще три человека.
Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал руководителя Запорожской областной военной администрации (ОВА) Ивана Федорова.
Так, вчера было известно о пяти пострадавших в поселке Малокатериновка в результате российского артиллерийского удара и попадания в детское кафе. Сообщалось, что среди них четверо детей: 11, 14, 15 и 17 лет и девушка, 18-ти лет. И об одном погибшем мальчике.
Сегодня утром глава ОВА рассказал, что количество пострадавших в районе стало больше.
"14-летний парень погиб, еще 6 детей травмированы - это ребята 17, 16, 15, 14 лет и девушки 10 и 11 лет. Ранения получили и 28-летний мужчина и женщины 18 и 45 лет", - рассказал чиновник.
Обстрелы Запорожской области
Также он проинформировал, что в течение суток российские захватчики 303 раза били по 12 населенным пунктам Запорожской области. В частности, враг совершил:
- 3 авиационных удара по Лобковому, Новоандреевке и Новодаровке,
- 198 беспилотников разной модификации атаковали Беленькое, Гуляйполе, Новоандреевку, Новодаровку, Роботино, Малую Токмачку, Малиновку и Полтавку,
- 5 обстрелов из РСЗО по Работино, Гуляйполю, Малой Токмачке и Новодаровке,
- 97 артобстрелов были нанесены по территории Малокатериновки, Гуляйполя, Орехова, Новоандреевки, Новодаровки, Работино, Малой Токмачки, Малиновки, Полтавки и Преображенки.
"Поступило 10 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры", - добавил глава ОВА.
Ранее сообщалось, что вчера вечером, 20 августа, войска РФ вторично за сутки обстреляли Малокатериновку. Это произошло через несколько часов после попадания по детскому кафе в этом поселке.
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