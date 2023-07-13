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Погибших из-за ночной атаки на Киев нет: в ГСЧС дали уточнение

Фото: погибших из-за ночной атаки 13 июля в Киеве нет (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Автор: Мария Кучерявец

В Киеве в результате ночной атаки дронов нет погибших. Что касается количества пострадавших - их в общей сложности четверо.

Об этом РБК-Украина сообщили в пресс-службе ГСЧС г. Киева.

Как уточнили изданию в ГСЧС, появившаяся ранее информация о погибшем мужчине касается бытового пожара, который одновременно возник во время вражеского удара.

"Действительно, мужчина умер в результате пожара, который не связан с вражеской атакой", - сказали в ГСЧС.

Что касается общего количества пострадавших в Киеве из-за атаки - речь идет о четырех.

Ночная атака на Киев

Напомним, сегодня ночью Украина была под очередной массированной атакой российских войск. Враг запустил 20 "Шахедов" и две крылатые ракеты. Все цели были сбиты силами ПВО и преимущественно в Киевской области.

В частности, в Киеве обломки сбитых БПЛА повредили дома в Дарницком районе (там обломки повредили одну из квартир 25-этажки) и Шевченковском. Кроме того, падение обломков дронов было в Соломенском и Подольском районах.

Больше деталей ночной атаки узнайте в материале РБК-Украина.

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