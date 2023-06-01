Гибель курсантов в Харьковской области: начато служебное расследование

После гибели двух курсантов в помещении одного из учебных подразделений ГСЧС в Харьковской области началось служебное расследование.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям в Telegram .

"Комиссия аппарата ГСЧС уже проводит служебное расследование. В настоящее время 4 человека, ответственных за учебный процесс, отстранены. Мы заинтересованы в том, чтобы виновные получили справедливое наказание. Это большая боль и невосполнимая потеря", - отмечают в ГСЧС.

При этом там пообещали раскрыть больше информации о происшествии после окончания расследования.

Трагедия в Харьковской области

Напомним, 31 мая в Харьковской области в учебном подразделении ГСЧС прогремел взрыв. В результате инцидента погибли два курсанта 21 и 22 лет. Еще один - получил ранения.