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РосСМИ заявили о смерти пленного "азовца" Александра Ищенко: что о нем известно

Среда 31 июля 2024 16:20
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РосСМИ заявили о смерти пленного "азовца" Александра Ищенко: что о нем известно Фото: Александр Ищенко (росСМИ)
Автор: Наталья Кава

Военнопленный украинец Александр Ищенко, который был бойцом "Азова", скончался в СИЗО-5 в Ростове-на-Дону.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Медиазон" и уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца в Teleram.

По данным росСМИ, о смерти Ищенко стало известно во время заседания Южного окружного военного суда в Ростове-на-Дону, рассматривающего его дело и еще 23 "азовца". Пока документов, подтверждающих смерть подсудимого, суд от СИЗО еще не получил.

Что известно об Ищенко

Ищенко было 55 лет. В феврале 2022 года он добровольно вступил в терроборону полка "Азов" как военный водитель. Весной того же года в Мариуполе он попал в плен, где затем стал фигурантом уголовного дела вместе с еще 23 украинцами. В России его обвиняли по двум статьям – об участии в деятельности террористической организации и в попытке насильственного захвата власти.

Реакция Лубинца

По данным омбудсмена, Ищенко скончался еще 9 дней назад. Однако украинскую сторону никто об этом официально не известил, также не было сообщения о причине смерти гражданина Украины.

"С немедленным письмом обратился к уполномоченному по правам человека в РФ, чтобы она разобралась в трагической смерти военнопленного, удерживаемого российской стороной, и сообщила мне обстоятельства и причину смерти Александра Ищенко", - написал Лубинец.

Суд над пленными "азовцами"

Вместе с Ищенко в России судят еще 23 украинца. Все они в разное время служили в "Азове" по контракту или были вольнонаемными служащими. Некоторые из них участвовали в обороне Мариуполя и "Азовстали", некоторые на момент вторжения РФ уже покинули службу и были задержаны у себя дома. По делу проходят девять женщин, большинство из них – это кухарки, которые готовили еду для военных "Азова".

По словам президента Владимира Зеленского, в плену РФ находятся более 2,5 тысяч защитников Мариуполя с завода "Азовсталь".

6 мая 2023 года из плена вернули еще 45 защитников и защитниц "Азовстали". 8 июля того же годаЗеленский заявил, что домой возвращаются пять командиров гарнизона "Азовстали".

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