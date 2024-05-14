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Захватчики меняют самоидентификацию украинских детей на оккупированных территориях, - ЦНС

Вторник 14 мая 2024 00:53
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Захватчики меняют самоидентификацию украинских детей на оккупированных территориях, - ЦНС Фото: россияне меняют самоидентификацию украинских детей (росСМИ)
Автор: Валерий Савицкий

Российские захватчики продолжают политику изменения самоидентификации украинских детей путем промывания им мозгов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления (ЦНС).

Так, коллаборационисты отправили в "туристическую" поездку в Москву 100 студентов Донецкого государственного университета. Вояж организован в рамках программы так называемого гражданско-патриотического и общественно полезного молодежного туризма "Больше, чем путешествие".

Захватчики даже не скрывают своих намерений и говорят, что это поездка для изменения убеждений детей, что Украины не существует, а их родной край - это часть РФ.

В ЦНС отметили, что такие "путешествия" происходят систематически с начала вторжения России еще в 2014-м году.

Ситуация на оккупированных территориях

Власти России обещают всем захватчикам по два гектара украинской земли во временно оккупированных районах Донецкой и Херсонской областей.

Кроме того, оккупанты отбирают жилье у украинцев, которые до сих пор находятся на временно оккупированных территориях.

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