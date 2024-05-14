Захватчики меняют самоидентификацию украинских детей на оккупированных территориях, - ЦНС

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления (ЦНС).

Так, коллаборационисты отправили в "туристическую" поездку в Москву 100 студентов Донецкого государственного университета. Вояж организован в рамках программы так называемого гражданско-патриотического и общественно полезного молодежного туризма "Больше, чем путешествие".

Захватчики даже не скрывают своих намерений и говорят, что это поездка для изменения убеждений детей, что Украины не существует, а их родной край - это часть РФ.

В ЦНС отметили, что такие "путешествия" происходят систематически с начала вторжения России еще в 2014-м году.