RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Захватчики применяют альтернативы для разведки на фоне потери самолета А-50, - Гуменюк

Фото: оккупанты ищут альтернативы воздушной разведки на фоне потери самолета А-50 (росСМИ)
Автор: Ярослава Борзова

На юге Украины наблюдается очень высокая активность вражеских разведывательных дронов. Они собирают информацию по линии столкновения и в глубине региона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление руководителя Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталии Гуменюк в эфире телемарафона.

Как объяснила Гуменюк, это вызвано сбитием российского самолета дальнего радиолокационного обнаружения А-50.

"Они сейчас пытаются максимально заместить собой тот А-50, который почил непланово для россиян. Сейчас активность вражеских разведывательных дронов очень высока в нашей зоне ответственности", - сказала она.

В частности, Гуменюк сообщила, что за прошедшие сутки вдоль линии боевого столкновения и на более глубокие регионы было зафиксировано более ста дронов подобного типа.

"Они пытаются собирать ту информацию, которую уже больше не передаст А-50. И именно поэтому мы видим не специфическую активность тактической авиации, которая больше держится в отдаленных в акватории Черного моря, также концентрируя свои усилия на сборе соответствующих оперативных данных", - подчеркнула руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины.

Уничтожение российского A-50

Вечером 23 февраля источники РБК-Украина в Силах обороны сообщили о том, что над Азовским морем был сбит российский самолет А-50. Стоит добавить, что это второй А-50, уничтоженный нашими воинами с начала полномасштабной войны. Позже в разведке уточнили, что А-50У - новая модернизированная версия самолета, а его стоимость составляет около 350 млн долларов.

Президент Владимир Зеленский со своей стороны намекнул, что А-50 сбили украинским оружием.

Стоит отметить, что самолет террористы использовали для дальнего радиолокационного обнаружения, управления и наведения ударов по Украине ракетами из стратегической авиации.

Вчера глава ГУР Кирилл Буданов сообщил, что операция по уничтожению российского самолета А-50 готовилась две недели.

Больше о том, в чем заключается уникальность А-50 - в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против Украины