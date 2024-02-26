Захватчики применяют альтернативы для разведки на фоне потери самолета А-50, - Гуменюк

Как объяснила Гуменюк, это вызвано сбитием российского самолета дальнего радиолокационного обнаружения А-50.

"Они сейчас пытаются максимально заместить собой тот А-50, который почил непланово для россиян. Сейчас активность вражеских разведывательных дронов очень высока в нашей зоне ответственности", - сказала она.

В частности, Гуменюк сообщила, что за прошедшие сутки вдоль линии боевого столкновения и на более глубокие регионы было зафиксировано более ста дронов подобного типа.

"Они пытаются собирать ту информацию, которую уже больше не передаст А-50. И именно поэтому мы видим не специфическую активность тактической авиации, которая больше держится в отдаленных в акватории Черного моря, также концентрируя свои усилия на сборе соответствующих оперативных данных", - подчеркнула руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины.