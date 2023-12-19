Россияне массово похищают жителей оккупированных территорий, - ЦНС

Россияне продолжают массово похищать украинцев, проживающих на временно оккупированных территориях. Таким образом, захватчики пытаются усилить репрессивный режим в нелояльных регионах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.

"Россияне похищают людей семьями, просто по наводке коллаборантов, в подозрениях в нелояльности к оккупантам. Нередко жертвами доносов являются те, к кому коллаборанты испытывают личную неприязнь", - информируют в ЦНС.

Отмечается, что всем задержанным предъявляют обвинения в "экстремизме" или "госизмене".

Так, по имеющейся информации, на прошлой неделе было похищено более 50 человек, большинство из которых проживало в АР Крым.

"К задержанным во многих случаях не пускают родственников", - отмечают в Центре.

В сообщении напоследок подчеркнули, что все причастные к репрессиям украинцев будут установлены и наказаны.