Россияне массово похищают жителей оккупированных территорий, - ЦНС
Россияне продолжают массово похищать украинцев, проживающих на временно оккупированных территориях. Таким образом, захватчики пытаются усилить репрессивный режим в нелояльных регионах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.
"Россияне похищают людей семьями, просто по наводке коллаборантов, в подозрениях в нелояльности к оккупантам. Нередко жертвами доносов являются те, к кому коллаборанты испытывают личную неприязнь", - информируют в ЦНС.
Отмечается, что всем задержанным предъявляют обвинения в "экстремизме" или "госизмене".
Так, по имеющейся информации, на прошлой неделе было похищено более 50 человек, большинство из которых проживало в АР Крым.
"К задержанным во многих случаях не пускают родственников", - отмечают в Центре.
В сообщении напоследок подчеркнули, что все причастные к репрессиям украинцев будут установлены и наказаны.
Депортация гражданских украинцев в РФ
Во время полномасштабного вторжения в Украину армия РФ регулярно совершает военные преступления. Ряд стран Запада осуждают Кремль за это и пообещали наказать всех причастных к совершению преступлений.
Киев заявляет, что около 20 тысяч несовершеннолетних были вывезены из Украины в Россию или на контролируемую РФ территорию без согласия семьи или опекунов. Что является военным преступлением.
Это привело к тому, что президенту России Владимиру Путину и уполномоченной по делам детей Марии Львовой-Беловой были выданы ордера на арест МКС.
Недавно следственная комиссия Организации Объединенных Наций заявила, что нашла дополнительные доказательства российской военной агрессии и военных преступлений в Украине, включая изнасилование и депортацию детей в РФ.
Накануне омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщил, что в плену россиян находятся 28 тысяч гражданских украинцев. Такие действия свидетельствуют о спланированной системе подавления сопротивления и свободы.
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