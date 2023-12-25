Захватчики создали новые полки для усиления оккупации Донецкой области, - ISW

Российское командование завершило переброску во временно оккупированные районы Донецкой области трех новосформированных полков в составе 116-й отдельной бригады Росгвардии. Таким образом агрессор создает отдельную военную оккупационную силу и устанавливает постоянный контроль над захваченными территориями Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).

Украинский военный обозреватель Константин Машовец подтвердил размещение российским командованием 116-й бригады специального назначения в городе Чистяково, что в 70 км восточнее Донецка.

Что касается трех новосформированных соединений бригады, то:

900-й полк специального назначения размещен в селе Мелекино (22 км к юго-западу от Мариуполя);

901-й полк специального назначения дислоцирован в городе Снежное (80 км к востоку от Донецка);

902-й полк специального назначения расположен в семи километрах к северу от города Чистяково.

Машовец отметил, что бригада будет выполнять "стабилизационные функции" на оккупированной территории Украины на "постоянной основе".

Российские местные СМИ сообщали, что в начале сентября 2023 года Росгвардия начала формировать 116-ю бригаду специального назначения для службы во временно оккупированных районах Донецкой области. В конце октября эксперты ISW заметили, что эта бригада получила российский танк Т-80БВ, который бойцы группы "Вагнера" использовали во время вооруженного восстания в июне 2023 года.

В ISW убеждены, что короткие сроки и места дислокации новых полков Росгвардии свидетельствуют, что Кремль активно пытается использовать эти силы для усиления контроля РФ над оккупированными тылами.

Машовец также сообщил, что Росгвардия, вероятно, перебросила из России на временно оккупированную Украину до 6 тыс. военнослужащих в рамках развертывания 116-й бригады специального назначения Таким образом личный состав Росгвардии на оккупированных территориях Украины увеличен до 34,3 тыс. военных.

Отмечается, что, хотя Институт изучения войны не имеет возможности независимо проверить эту информацию, указанные факты подтверждают недавние попытки РФ легализовать доступ Росгвардии к вербовке добровольцев, разрешение Кремля на передачу тяжелой военной техники Росгвардии и базирование 116-й бригады специального назначения в оккупированной Донецкой области.

"Россия пытается расширить силы Росгвардии для создания отдельной военной оккупационной силы. Вероятно, Москва пытается привлечь и развернуть военные оккупационные силы для дальнейшего препятствования контрнаступательным усилиям Украины, установления постоянного контроля над оккупированными территориями и подавления партизанской активности, не закрепляя передовые войска на неопределенном сроке оккупации", - говорится в отчете ISW.

Усиление контроля захватчиков на оккупированных территориях

Российские военные на оккупированных территориях Херсонской области увеличивают количество спецназовцев для поиска партизан.

В конце октября российская частная военная компания "Вагнера" заявила об официальном переходе в подчинение Росгвардии.

Кроме того, в России захватчики скрывают мобилизацию под видом "добровольческих батальонов" (добробатов) и используют их для пропаганды войны.

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