Более тысячи жилищ: захватчики заселяют россиян в квартиры украинцев на оккупированных территориях
Захватчики расселяют в дома украинцев на оккупированных территориях российских военных и семьи рабочих из РФ. В частности, также отбирают жилье и у депортированных граждан Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.
"Оккупанты по собственному усмотрению распоряжаются имуществом украинцев, вынужденных бежать с захваченных территорий. Жилье украинцев "национализируют", и заселяют туда российских военных или гражданских, приехавших в города работать", - говорится в сообщении.
Известно, что недавно т.н. народный совет "ЛНР" принял закон, "регулирующий" передачу в госсобственность квартиры, которые понравились оккупантам и создали реестр такого жилья. В этот перечень внесена не одна тысяча заброшенных жилищ.
Как отмечают в ЦНС, к такой практике оккупанты прибегают и в Мариуполе.
"Здесь оккупанты выдали "распоряжение" о полной инвентаризации многоквартирных и частных домов и начали обход жилья. Дома, владельцев которых не обнаруживают, заносят в отдельные списки. Пустые квартиры под национализацию ищут и в Запорожье", - информируют в Центре нацсопротивления.
Также не стесняются россияне отбирать квартиры и у тех жителей временно оккупированных территорий, которых депортировали в Россию.
Выселение украинцев на ВТО
Россияне на временно захваченных территориях выселяют жителей, чтобы заселиться в их дома. Так, в Бриловке Херсонской области оккупанты выселили жителей из своих домов возле железнодорожной станции, чтобы местные не сообщали ВСУ о движении техники захватчиков.
Кроме того, мэр Мелитополя Иван Федоров сообщал, что на временно оккупированных территориях Запорожской области россияне заселяют своих людей в квартиры и дома, которые забирают у местных.
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