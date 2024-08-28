Захватчики активно наступают на четырех направлениях в Донецкой области, - Генштаб
С начала суток 28 августа на фронте произошло 182 боевых столкновения. В течение дня захватчики активно атаковали на Покровском, Купянском, Кураховском и Торецком направлениях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернюю сводку Генштаба ВСУ.
Вражеские обстрелы
В течение дня государство-террорист нанесло два ракетных удара двумя ракетами, а также 61 авиаудар, сбросив при этом 66 КАБов. Кроме того, захватчики задействовали для ударов 516 дронов-камикадзе и осуществили около 3000 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам.
Ситуация на направлениях
На Харьковском направлении россияне дважды безуспешно штурмовали позиции наших подразделений в районах Волчанска и Липцов.
По имеющейся в настоящее время информации, украинские защитники на Харьковском направлении ликвидировали и ранили 76 оккупантов, уничтожили два танка, артиллерийскую систему, 32 БПЛА, пять автомобилей и семь единиц специальной техники, также было повреждено девять артиллерийских систем и три автомобиля.
На Купянском направлении враг 23 раза атаковал наши оборонительные рубежи возле населенных пунктов Синьковка, Колесниковка, Стельмаховка и Кругляковка. Подразделения Сил обороны отбили 21 атаку. Ситуация напряженная, продолжается два боестолкновения.
На Лиманском направлении за сегодня российские войска 13 раз атаковали украинских защитников в районах шести различных населенных пунктов. Возле Дружелюбовки и Новосадового произошло больше всего боестолкновений, три и четыре соответственно.
На Северском направлении враг четыре раза штурмовыми действиями пытаются вытеснить наших защитников с позиций в районах Белогоровки и Спирного. Продолжаются бои.
На Краматорском направлении украинские воины отбили 11 попыток захватчиков продвинуться вперед. Концентрировал враг усилия, при поддержке штурмовой авиации, у Григорьевки, а также, без авиаподдержки, вблизи Ивановского и Клещеевки.
На Торецком направлении оккупанты 20 раз атаковали наши позиции вблизи Нью-Йорка, Нелиповки, Торецка и Дружбы - 15 боестолкновений уже завершены. Бои продолжаются возле Нью-Йорка и Нелиповки.
На Покровском направлении враг прикладывает главные усилия в наступлении. В течение этих суток агрессор атаковал наши позиции 59 раз. В районах Новогродовки и Гродовки произошло более половины от всех боестолкновений.
По предварительным подсчетам, сегодня оккупанты на этом направлении потеряли 135 военнослужащих убитыми и 177 - ранеными. Уничтожено три автомобиля и БТР. Также украинские защитники существенно повредили еще две артсистемы и два автомобиля.
На Кураховском направлении на это время суток зафиксировано 30 вражеских атак. Половина из них продолжаются. Преимущественно бои происходят возле Карловки. Также оккупанты активно пытаются продвинуться вблизи Константиновки и Георгиевки. Несут потери.
На Времовском направлении сегодня агрессор шесть раз штурмовал передний край нашей обороны в направлении Угледара, возле Водяного и Константиновки. Продолжаются боевые действия.
На Ореховском направлении отбиты два штурма российских захватчиков, неподалеку Роботино и Новоданиловки.
На Гуляйпольском и Приднепровском направлениях вражеские подразделения наступательных действий не проводили.
Напомним, военный эксперт Алексей Гетьман отметил, что россияне без проблем наступают на Покровском направлении, поскольку этому способствует рельеф местности.
Тем временем ВСУ расширяют контроль в Курской области и пополняют обменный фонд новыми российскими пленными.
В среду, 28 августа, военные агрессора ударили по центру Купянска в Харьковской области. В результате атаки повреждено здание мэрии.
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