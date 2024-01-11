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Общая позиция всех. Стефанчук объяснил, почему законопроект о мобилизации возвращают Кабмину

Фото: спикер Верховной рады Руслан Стефанчук (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Решение о возвращении законопроекта о мобилизации на доработку в Кабинет министров было общим. Речь идет об общей позиции парламента, правительства и военного руководства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Верховной рады Руслана Стефанчука в Facebook.

Он подтвердил, что законопроект о мобилизации сегодня обсуждался в присутствии руководства Рады, представителей депутатских фракций и групп. Главы парламентских комитетов сегодня имели возможность обсудить документ с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным, министром обороны Рустемом Умеровым и начальником Генштаба ВСУ Сергеем Шапталой.

Как отметил Стефанчук, у Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, который рассматривал и прорабатывал законопроект, есть ряд наработок и рекомендаций.

"Поэтому было принято совместное решение направить все наработанные рекомендации и предложения Кабинету министров Украины. Хочу акцентировать, что это общая позиция всех политических сил, представителей правительства и военного руководства", - подчеркнул Стефанчук.

Обсуждение законопроекта

Напомним, в конце декабря Кабмин внес в Раду законопроект о мобилизации, которым предлагается частично изменить порядок ее проведения. Законопроект последние несколько дней рассматривал Комитет по вопросам национальной безопасности вместе с Министерством обороны и Генштабом ВСУ.

Как отмечал заместитель главы Комитета по нацбезопасности Егор Чернев, в документе содержится много спорных вопросов. В частности, они касаются ограничений для уклонистов. Также, по его словам, в законопроекте не будет нормы о рассылке повесток по электронной почте.

Ранее в Раде заявили, что парламент в первом чтении рассмотрит законопроект 11 января. Однако сегодня стало известно, что документ возвращают правительству на доработку.

Детальнее о том, что происходит в Раде и когда ждать решений - читайте в материале РБК-Украина.

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