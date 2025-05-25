Загадка древнего Киева: почему главные ворота столицы назвали Золотыми

Почему Золотые ворота так назвали

"Парадным входом в верхний город были Золотые ворота, которые построили в XI веке. Есть несколько версий, почему их так назвали. Наиболее вероятная потому, что Киев равнялся на Константинополь, хотел быть похожим на него. Поэтому название может быть аналогией к константинопольским воротам, так же как и София была названа по аналогии с константинопольским собором", – рассказала Наталья Пинчук.

Согласно второй теории, когда-то за въезд в город платили пошлину 1 золотой.

"Но это, скорее, фольклорная версия. Третья теория – над воротами была позолоченная церковь, поэтому и Золотые ворота", – добавила эксперт.

Отметим, что эта надвратная церковь упоминается в летописи "Слово о законе и благодати" митрополита Иллариона. Надвратная церковь должна была служить "небесной защите города", но была и обычным храмом – здесь должны были молиться гости города.

Золотые ворота, 1870-е годы (иллюстрация: engraved by Charles Laplante after Achille-Louis-Joseph Sirouy)

Отметим, что точно неизвестно, как выглядели ворота. Исследователи считают, что ширина главного объема составляла 10,5 м, высота 13,36 м, длина 17,65 м.

До 1982-го Золотые ворота были руинами. Специально к празднованию дня Киева городские власти провели "реконструкцию" – возвели павильон в древнерусском стиле и воссоздали фрагменты вала с деревянным укреплением. Внутри здания разместили музей.

Золотые ворота выглядят "золотыми" в вечернее время (фото: Kiyanka)