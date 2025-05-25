Где начинался Киев: историки назвали две версии происхождения города

Исторический Киев зародился между двумя частями - горой (верхним городом) и Подолом (нижним). Обе эти территории имеют основания считаться началом столицы.

Об этом в интервью для РБК-Украина рассказала научный сотрудник Музея истории Киева Наталья Пинчук .

"Те, кто исследуют Подол, говорят, что Киев начался оттуда. Другие - что с верхнего города, в частности Старокиевской горы, где сейчас Музей истории Украины", - рассказала она.

Подол был торговым центром Киева - здесь располагался большой порт, а на Почтовой площади археологи нашли остатки улицы времен Киевской Руси. Верхний город был административным и духовным центром. Его парадным входом были Золотые ворота, построенные в ХІ веке. Название связывают с Константинополем, золотомитом или позолоченной церковью над воротами.

А крестили киевлян, согласно летописям, в реке Почайной - притоке Днепра. Она до сих пор существует, хоть и преимущественно под землей. Увидеть ее можно возле современной станции метро "Почайна".

"Под землей еще немало тайн. Раскопки продолжаются, и впереди много открытий", - отмечает Пинчук.