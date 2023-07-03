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ЗАЭС впервые за четыре месяца подключили к резервной линии электропередач, - МАГАТЭ

Фото: ЗАЭС подключили к резервной линии электропередач (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Запорожскую атомную станцию впервые за четыре месяца удалось подключить к единственной доступной резервной линии электропередач.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МАГАТЭ.

"Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) была вновь подключена к единой доступной резервной линии электропередач через четыре месяца после ее потери, но ситуация с энергоснабжением на площадке остается чрезвычайно хрупкой во время войны и не является устойчивой", - заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

По его словам, подключение ЗАЭС к линии 330 кВ является важным шагом, поскольку в последние месяцы ЗАЭС возлагалась на единую магистральную линию 750 кВ для внешней электроэнергии. Она необходима для охлаждения реактора и других важных функций ядерной безопасности. К началу войны, в феврале 2022 года, в нем было четыре линии 750 кВ.

"Хотя повторное подключение резервной линии электропередач положительно, ситуация с внешним электроснабжением станции остается очень уязвимой, что подчеркивает ненадежную ситуацию с ядерной безопасностью и безопасностью на площадке", - рассказал Гросси.

Напомним, 1 марта 2023 года была повреждена резервная линия электропередач 330 кВ на правом берегу Днепра. А 9 марта в результате российских ракетных обстрелов отключилась последняя линия связи.

Угроза теракта в ЗАЭС

Недавно президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что россияне готовятся к теракту на ЗАЭС с последующим выбросом радиации. А глава ГУР МО Кирилл Буданов сообщал, что оккупанты заминировали ставок-охладитель на станции.

После этого в разведке несколько раз напоминали о планах россиян, а недавно сообщили, что они сокращают присутствие на станции.

Детальнее о том, зачем Россия заменяла ЗАЭС и какова вероятность катастрофы - читайте в материале РБК-Украина.

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