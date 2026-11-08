RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Wave
+
-

Wave
Инсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Путешествия
Вкус
Звезды

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренды
Полезное
Вкусно
Гороскопы
Курс доллара Экономика Личные финансы Tech Miltech

На ЗАЭС произошел уже 16 блекаут с начала года, станция работает на генераторах

09:20 08.11.2026 Вс
2 мин
aimg Татьяна Степанова
Фото: на Запорожской АЭС произошел уже 16 блекаут с начала года (Getty Images)

Запорожская атомная электростанция 8 ноября ночью осталась без внешнего питания. Это уже 16 блекаут с начала года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НАЭК "Энергоатом".

8 ноября в 02:36 Запорожская АЭС потеряла питание от последней работающей линии 330 кВ "Ферросплавная-1", которая обеспечивала ее связь с украинской энергосистемой.

Попытка автоматического повторного включения линии оказалась неуспешной. Теперь собственные потребности станции обеспечиваются исключительно за счет работы резервных дизель-генераторов.

В "Энергоатоме" отметили, что это уже 16 случай полной потери внешнего электроснабжения ЗАЭС с начала 2026 года. Обесточивание станции представляет критическую угрозу ядерной и радиационной безопасности.

Работа в режиме блекаута создает прямой риск отказа систем жизнеобеспечения и охлаждения ядерного топлива в случае выхода из строя дизель-генераторов или истощения их ресурса, что может привести к радиационной аварии.

"Систематическая потеря внешнего питания является следствием оккупации ЗАЭС. Восстановление ядерной и радиационной безопасности станции возможно только при ее полном возвращении под контроль Украины и законного оператора - НАЭК "Энергоатом", - отметили в компании.

Напомним, в сентябре мы сообщали, что временно оккупированная Запорожская АЭС остается в сложной ситуации безопасности. На станции падает уровень воды в пруду-охладителе, а регулярные обесточивания угрожают длительным блекаутом.

Отметим, что после оккупации ЗАЭС российские оккупанты используют территорию станции в военных целях. В частности, на территории объекта размещают вооружение и военное оборудование, а также запускают ударные беспилотники.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Запорожская АЭСВойна в УкраинеОтключения светаБлэкаут