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Оккупанты установили военное оборудование на крыше энергоблока ЗАЭС, - разведка

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Вторник 01 ноября 2022 18:38
Оккупанты установили военное оборудование на крыше энергоблока ЗАЭС, - разведка Иллюстративное фото: оккупанты установили военное оборудование на крыше энергоблока ЗАЭС (facebook.com/rostinfocom)
Автор: Иван Носальский

Российские оккупанты разместили свои системы радиоэлектронной борьбы на крыше одного из энергоблоков Запорожской атомной электростанции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Главного управления разведки Минобороны Украины.

"На крыше пятого энергоблока установлено оборудование РЭБ для борьбы со средствами аэроразведки. На промышленной зоне ЗАЭС размещена очередная смена оккупантов. Командный состав рассредоточен по городу и проживает в квартирах выехавших местных жителей", - рассказывают в ГУР.

Также там отмечают, что россияне намерены аннулировать пропуски украинского образца и заставляют украинских сотрудников станции подписывать контракт с "Росатомом".

В ГУР добавляют, что в Энергодар прибыли “кадыровцы”, они осуществляют патрулирование.

"Связь в городе практически отсутствует, перемещение целесообразно производить с 09:00 до 15:00. После 15 часов растет вероятность попасть под фильтрационные мероприятия", - подчеркивают разведчики.

Напомним, ранее стало известно, что российские оккупанты на Запорожской АЭС спровоцировали экологическую катастрофу. Действия россиян приведут к гибели тысяч тонн рыбы.

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Запорожская АЭС Главное управление разведки Война России против Украины
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