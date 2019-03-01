Заборгованість із зарплат зменшилася на початку року

За один місяць заборгованість скоротилася на 30 млн грн

Общая сумма задолженности по выплате заработной платы по состоянию на 1 февраля 2019 года составляла 2614,3 млн грн, что на 30,8 млн грн (на 1,2%) меньше, чем месяцем ранее. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу статистики.

По данным статистического ведомства, задолженность работникам экономически активных предприятий на 1 февраля составила 1437,1 млн грн, что на 18,6 млн грн меньше, чем месяц назад.

Больше всего работникам задолжали в Донецкой (513 млн грн), Луганской (505 млн грн) и Сумской (283 млн грн) областях.

Напомним, средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций Украины в январе 2019 года составила 9223 грн, увеличившись по сравнению с январем прошлого года на 19,6%. По данным статистического ведомства, реальная зарплата (с учетом инфляции) в январе 2019 года к январю 2018 года выросла на 9,5%.

Как сообщало РБК-Украина, Минсоцполитики предложило ввести пеню за задержку зарплат в размере учетной ставки Национального банка.