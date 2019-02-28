Реальна зарплата українців у січні зросла майже на 10%

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Темпи зростання впали суттєво уповільнилися, але залишаються високими

Середня номінальна заробітна плата штатного працівника підприємств, установ та організацій України в січні 2019 року склала 9223 грн, збільшившись порівняно з січнем минулого року на 19,6%. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу статистики України.

За даними статистичного відомства, реальна зарплата (з урахуванням інфляції) у січні 2019 року до січня 2019 року зросла на 9,5%.

Найвища нарахована зарплата в січні була в Києві - 13721 грн, найнижча - в Чернівецькій області - 6958 грн. У більшості областей розмір зарплати знаходиться в межах від 7000 до 9000 грн.

Найбільшу зарплату отримують у сфері "Фінансова та страхова діяльність" - 17065 грн, найнижчу - "Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги" - 6203 грн і "Тимчасове розміщування й організація харчування" - 6048 грн.

Нагадаємо, у держбюджеті на 2019 рік закладено підвищення мінімальної зарплати на 12% - з 3723 до 4173 грн. Середньомісячна заробітна плата у 2019 році складе 10129 гривень та в реальному вимірі (з урахуванням інфляції) збільшиться на 6,9%.

У 2014 році реальна зарплата українців знизилася на 6,5%, у 2015 році - на 20,2%. У 2016 році реальна зарплата українців зросла на 9,0%, у 2017 році - на 19,1%, у грудні 2018 року до грудня 2017 року - на 9,7%.