Заборгованість із зарплат за 2018 рік зросла на чверть мільярда

Заборгованість становить незначні цифри в порівняння з фондом оплати праці

Общая сумма задолженности по выплате заработной платы по состоянию на 1 января 2019 года составляла 2645,1 млн грн, что на 174,3 млн грн (на 6,2%) меньше, чем месяцем ранее. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу статистики.

За весь 2018 год задолженность по зарплатам выросла на 276,7 млн грн (на 11,7%).

По данным статистического ведомства, задолженность работникам экономически активных предприятий на 1 января составляла 1455,7 млн грн, что на 165,4 млн грн меньше, чем месяц назад.

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Больше всего задолжали работникам в Донецкой (467 млн грн) и Луганской (505 млн грн) областях.

Следует отметить, что сумма задолженности по зарплатам в Украине очень незначительна. Так, фонд платы труда за 2017 год составил 674,35 млрд грн. Таким образом, задолженность на начало 2018 года (2,368 млрд грн) составляла всего 0,35% от фонда.

Напомним, средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций Украины в декабре 2018 года составила 10573 грн, увеличившись по сравнению с декабрем прошлого года на 20,5%. По данным статистического ведомства, реальная зарплата (с учетом инфляции) в декабре 2018 года до декабря 2017 года выросла на 9,7%.

Как сообщало РБК-Украина, Минсоцполитики предложило ввести пеню за задержку зарплат в размере учетной ставки Национального банка.