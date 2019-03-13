Заборгованість перед "Нафтогазом" за тиждень зросла більш ніж на 20%

Зростання пояснюється розривом в розрахунках

Суммарная просроченная задолженность предприятий ТКЭ, ТЭЦ перед НАК "Нафтогаз Украины" по состоянию на 12 марта 2019 года составляет около 43,9 млрд грн, что на 7 736 млн грн (21,4%) больше, чем неделю назад. Об этом сообщает РБК-Україна со ссылкой на пресс-службу НАК.

Как отмечается в сообщении, задолженность региональных газосбытовых предприятий составляет около 32,8 млрд грн. По сравнению с прошлой неделей задолженность увеличилась на 8 622 млн грн (35,7%).

Задолженность промышленных предприятий за прошедшую неделю увеличилось на 10 млн грн и составляет около 2,9 млрд грн.

Кроме того, задолженность "Киевтеплоэнерго" за газ, использованный для производства тепловой и электрической энергии, за прошедшую неделю увеличилась на 1 525 млн грн (54,5%). Суммарная задолженность "Киевтеплоэнерго" составляет около 4,3 млрд грн.

Как отметили в пресс-службе, рост задолженности ТКЭ, ТЭЦ и газосбытовых предприятий в течение третьей недели месяца является типичным и объясняется оформлением актов приема-передачи объемов газа, использованного в феврале 2019 года, а расчеты населения за услуги по поставкам тепловой энергии в предыдущем месяце осуществляются до 20-го числа текущего месяца.

Напомним, "Нафтогаз" снизил цены на газ для промышленности на март на 15%. В зависимости от этих показателей, "Нафтогаз" предлагает газ по цене 7 405,00 - 8 160,00 грн/тыс. куб. м (без НДС и расходов на его транспортировку магистральными и распределительными газопроводами).

Как сообщало РБК-Украина, украинским потребителям всех категорий за январь-февраль 2019 года протранспортировано магистральными газопроводами 7,9 млрд куб. м газа, что на 9% меньше показателя 2018 года.