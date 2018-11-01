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Заборгованість населення з оплати ЖКП за 9 місяців зросла на 5,9 млрд гривень

Новини » Економіка    01.11.2018 - 10:22
Ілюстративне фото (РБК-Україна)
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Найбільше українці заборгували за природний газ

Заборгованість населення зі сплати за житлово-комунальні послуги на кінець вересня 2018 року становила 38,2 млрд грн, що на 5,9 млрд грн більше, ніж на початок року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу статистики України.

За даними статистичного відомства, на кінець вересня 2018 року заборгованість населення зі сплати за постачання природного газу становила 16,8 млрд грн, за централізоване опалення та постачання гарячої води - 10,0 млрд грн, за утримання будинків і споруд та прибудинкових територій - 4,0 млрд грн, за централізоване постачання холодної води та водовідведення - 3,0 млрд грн, за вивезення побутових відходів - 0,6 млрд грн, за постачання електричної енергії - 3,8 млрд грн.

Середні нарахування за житлово-комунальні послуги, з урахуванням електроенергії (із розрахунку 150 кВт·год), на одного власника особового рахунку в вересні 2018 року становили 608,4 грн.

Згідно з даними Держстату, у вересні 2018 року населенням країни сплачено за житлово-комунальні послуги 4,4 млрд грн (115,7% нарахованих за цей період сум), за постачання електричної енергії - 2,7 млрд грн (101,1%).

Заборгованість населення з оплати ЖКП за 9 місяців зросла на 5,9 млрд гривеньДержстат

Нагадаємо, на кінець грудня 2017 року українці заборгували 32,3 млрд грн. У тому числі заборгованість населення зі сплати за газопостачання становила 12,4 млрд грн, за централізоване опалення та гаряче водопостачання - 11,1 млрд грн, за утримання будинків і споруд та прибудинкових територій - 3,0 млрд грн, за централізоване водопостачання та водовідведення - 1,8 млрд грн, за вивезення побутових відходів - 0,4 млрд грн, за електроенергію - 3,6 млрд грн. Середні нарахування за житлово-комунальні послуги, з урахуванням електроенергії (із розрахунку 150 кВт·год), на одного власника особового рахунку в грудні 2017 року становили 1476,4 грн.

Відзначимо, що субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг у вересні 2018 року отримували 2617,2 тис. домогосподарств. Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман повідомив, що у цьому опалювальному сезоні можуть отримати субсидію близько 7 мільйонів сімей.

В Україні з 1 листопада зросли ціни на газ для населення і ТКЕ Гройсман назвав суми повернення при монетизації субсидій
Теми: Опалювальний сезон
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