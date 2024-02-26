Задействует "консервы". В Молдове высказались о попытках РФ дестабилизировать ситуацию

"Мы внимательно следим за тем, что происходит в Тирасполе. Сейчас нет никакой информации о том, что будет попытка дестабилизировать Левобережье. Лидеры Тирасполя осознают у их действиями могут быть последствия. Мы также постоянно поддерживаем связь с миссией ОБСЕ, чтобы передать необходимые сообщения и пресечь дестабилизацию на левом берегу Днестра. Одно ясно - Москва пытается дестабилизировать ситуацию в Молдове. Для этого она задействует свои "консервы", - сказал он.

Депутат отметил также, что власти Молдовы следят и за "некоторыми политиками в Кишиневе, работающими в парламенте, которые пытаются предпринять действия, совпадающие с заявлениями Москвы".

"Мы видели, что некоторые депутаты парламента побывали в Москве - Батрынча и другие, был в Москве и Игорь Додон, встречался с патриархом Кириллом. Понятно, что они ездили туда, чтобы получить указания о том, кто и какую роль будет играть. Поэтому мы следим, что они делают, какие сообщения посылают в общественном пространстве и пытаемся понять их дальнейшие действия", - сказал Карп.

Он отметил, что сценарий с оккупированными Россией территориями Украины, которые затем Россия включила в свой состав, с Приднестровьем не может повториться, прежде всего, по его мнению, это не возможно из-за того, что у России нет общей границы с Приднестровьем.

"Во-вторых, лидеры в Тирасполе знают, что мы внесли поправки в Уголовный кодекс. И, если раньше их действия не подпадали под статью УК о сепаратизме, то теперь все их подобные шаги могут иметь последствия. Есть и другие рычаги, с помощью которых мы можем повлиять на определенные процессы в Левобережье", - отметил Карп.

Ситуация в Молдове

Президент Молдовы Майя Санду еще в марте 2023 года заявляла, что Россия всеми силами пытается установить пророссийскую власть в Молдове, чтобы использовать территорию страны в войне против Украины, как Кремль уже использует территорию Беларуси. В частности, в недавнем заявлении Санду сказала, что весной 2024 года Россия снова попытается дестабилизировать ситуацию в Молдове, используя режим в Приднестровье.

Как ранее отмечали в Институте изучения войны, кремлевские чиновники пытаются создавать информационные условия для дестабилизации политической ситуации в Молдове, вероятно, с целью предотвращения интеграции Молдовы в ЕС. При этом, 24 декабря 2023 года Мая Санду предложила парламенту организовать в Молдове референдум о вступлении в Евросоюз. Она заявила, что его можно будет провести осенью 2024 года, когда должны пройти президентские выборы. Референдум, по словам Санду, позволит прописать в Конституции Молдовы необратимость процесса вступления страны в Евросоюз.