Задіяні в ООС військові частини озброєні майже на 100%, - Генштаб

Загалом же укомплектованість ЗСУ складає 85%

Генеральный штаб Украины информирует, что укомплектованность войск, привлеченных к операции Объединенных сил на Донбассе, основными образцами вооружения и военной техники составляет 99%. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генштаба.

В частности, начальник вооружения ВСУ Николай Шевцов отметил, что укомплектованность Вооруженных сил Украины при этом составляет 85%.

"В настоящее время укомплектованность ВС Украины основными образцами вооружения и военной техники (ВВТ) составляет 85%, а войск (сил), задействованных в проведении операции Объединенных сил, - 99%... В течение 2014-2018 годов проведен большой объем работы по восстановлению боеспособности ВВТ как за счет ремонта, так и за счет поставки нового (модернизированного) ВВТ и создание, практически "с нуля", системы технического обеспечения войск на всех уровнях", - сказано в сообщении.

Подчеркивается, что в 2014 году при снятии с хранения вооружения и военной техники оказалось, что отчетные показатели уровня исправности (88%) имеющегося тогда ВВТ были значительно завышены. Фактический уровень исправности ВВТ оказался на 40-45% ниже. До 50% образцов требовали дополнительного технического обслуживания и текущего ремонта из-за физического устаревания.

"В течение 2014-2018 годов в ВСУ было сформировано 16 боевых бригад и увеличена численность существующих, что увеличило потребность в ВВТ более чем на 10 тысяч единиц. За счет изъятия ВВТ из Центра избыточного имущества, в ВСУ было возвращено более 10 тысяч образцов. Среди них зенитные ракетные комплексы, танки, БМП, самоходные артиллерийские установки, в том числе калибра 152, 203 мм, противотанковые ракетные комплексы и другое", - сообщили в Генштабе.

Так, указанные образцы восстановили силами военных ремонтных органов и предприятий оборонно-промышленного комплекса.

Напомним, ранее президент Петр Порошенко заявил, что ВСУ сегодня полностью готовы к защите страны. Он также подчеркивал, что за последнее время прошла реформа управления ВСУ в соответствии со стандартами НАТО.

Как писало РБК-Украина, в феврале в Генштабе заявили, что за время российской агрессии в ВСУ был создан мощный оперативный резерв военных, которые уже имели опыт в зоне боевых действий.