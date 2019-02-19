В Україні за 5 років створено потужний резерв ЗСУ, - Генштаб

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

До оперативного резерву зараховано 198 тис. людей, якій мають досвід у зоні бойових дій

За час російської агресії у Збройних силах України створено потужний оперативний резерв військових, які вже мали досвід в зоні бойових дій. Про це повідомив заступник начальника Генерального штабу Збройних Сил України, генерал-лейтенант Сергій Бессараб у Верховній раді, передає кореспондент РБК-Україна.

Зокрмема, за словами Бессараба, за останні п'ять років протистояння агресії РФ було сформовано 29 нових бойових бригад і полків.

"Оновлено окремий рід військ, створено окремий різновид сил – Сили спеціальних операцій. Окрім того, реформована система територіальної оборони. Створено потужний оперативний резерв, до кого зараховано більше 198 тис. резервістів, які мають досвід виконання завдань в зоні бойових дій", - повідомив Бессараб.

Нагадаємо, під час дії воєнного стану протягом листопада-грудня 2018 року в Україні проходили оперативні навчання резервістів. Повідомлялося, що протягом останніх трьох років підготовку на зборах у складі бойових військових частин та органів військового управління усіх рівнів уже пройшли понад 40 тис. резервістів оперативного резерву першої черги.

Пізніше міністр оборони України Степан Полторак заявив, що у разі відкритої агресії РФ проти України резервісти зможуть прибути до військових частин за кілька годин.